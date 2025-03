Cinco dicas que ajudarão você a manter seu gatinho feliz dentro de casa

A- A+

Os gatos são animais de estimação que, embora sejam considerados independentes, precisam de espaços adequados para relaxar e se sentir bem e confortáveis. Recentemente, pesquisadores da Universidade Estadual de Ohio, nos EUA, publicaram um estudo sobre esses animais.

Um dos maiores riscos que os felinos domésticos podem enfrentar é o estresse, seja por situações indesejadas ou pela falta de exercício. E especialistas alertam: com o tempo, isso pode causar alguma doença ou problemas de convivência no lar.

Como manter um gato confortável e relaxado?

Se você tem um gato e percebe que ele está estressado, aqui estão algumas dicas para ajudar a relaxar o seu pet:

Espaço pessoal

Como os gatos são animais territoriais, o ideal é que eles tenham um espaço só deles, onde possam brincar e descansar. Isso é sempre importante, principalmente se o gato convive com outros animais de estimação.

Dieta adequada

A alimentação do seu gato também é fundamental para evitar problemas como o sobrepeso no futuro. É essencial que, de acordo com seu nível de atividade física, raça, peso e idade, ele siga uma dieta específica, conforme orientação do veterinário.

Exercício

Os gatos costumam ser muito brincalhões, por isso não é difícil mantê-los entretidos com objetos que podem ser comprados em lojas ou até mesmo improvisados. Alguns exemplos incluem caixas de papelão, bolas, arranhadores e lasers para que possam brincar, entre outros.

Cuidados com os pelos

Escovar o pelo é uma ótima maneira de prevenir bolas de pelo e, se feito de forma gradual, o gato tende a se acostumar, evitando que o momento se torne uma fonte de estresse.

Cuidados com a higiene também são essenciais

Manter a caixinha de areia sempre limpa e remover as fezes diariamente ajudará a evitar comportamentos inadequados do seu animal de estimação.

