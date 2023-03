Cinco feridos em ataque em frente a um tribunal em Montenegro

A- A+

Cinco pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira (3) em um ataque suicida com explosivos em frente a um tribunal em Podgorica, capital de Montenegro, informou a polícia.

Um homem "ativou o dispositivo explosivo ao entrar no edifício do tribunal e morreu imediatamente", disse o chefe da Polícia Científica de Montenegro, Srdjan Korac.

Segundo Korac, os cinco feridos foram hospitalizados, mas não estão em risco.

No momento, as razões que levaram o homem de 39 anos a cometer esse ato são desconhecidas.

A polícia isolou a área após a explosão que ocorreu pela manhã. Nenhum dano é visível do lado de fora do prédio, de acordo com uma jornalista da AFP.

Incidentes violentos são muito raros neste país do sudeste europeu.

Em agosto, um massacre na cidade de Cetinje, que deixou dez mortos, entre eles duas crianças, comoveu o país.

O crime organizado e a corrupção são dois grandes problemas em Montenegro, que está negociando sua adesão à União Europeia (UE).

