Cinco franceses e um suíço são detidos por suspeita de estupro coletivo de turista

Cinco jovens franceses e um suíço, denunciados por "agressão sexual" por uma jovem britânica, foram presos na ilha mediterrânea espanhola de Mallorca, informou a Guarda Civil nesta quarta-feira (16).

Os fatos ocorreram "na segunda-feira de madrugada em um hotel em Magaluf. Os detidos já estão presos por ordem do juiz", disse à AFP um porta-voz da Guarda Civil.

"A Guarda Civil continua com a investigação aberta" por agressão sexual, e não revelou mais detalhes, além de confirmar a nacionalidade dos detidos e da suposta vítima.

A imprensa local afirma que os seis jovens são suspeitos de estupro, mas o porta-voz da Guarda Civil garantiu à AFP que o motivo da investigação não especificava a natureza da agressão sexual.

Na Espanha, o termo "agressão sexual" é uma categoria criminal que inclui vários crimes, incluindo estupro.

Muito popular entre os jovens europeus, Magaluf é uma localidade costeira no oeste de Maiorca, no arquipélago das Baleares, com fama de ser um dos epicentros do "turismo do álcool" nessa ilha mediterrânea.

