JUSTIÇA

Cinco funcionários municipais são investigados por incêndio em bar na Suíça

Os novo acusados pelo incêndio que matou 41 pessoas prestarão depoimento entre 7 e 15 de abril

Pessoas em luto se reúnem em memoriais improvisados perto do local de um incêndio que devastou um bar durante as comemorações de Ano Novo na cidade turística de esqui alpino de Crans-Montana, na SuíçaPessoas em luto se reúnem em memoriais improvisados perto do local de um incêndio que devastou um bar durante as comemorações de Ano Novo na cidade turística de esqui alpino de Crans-Montana, na Suíça - Foto: MAXIME SCHMID / AFP

A investigação sobre o incêndio no bar que matou 41 pessoas e feriu 115 no Ano-Novo em Crans-Montana, na Suíça, foi ampliada para incluir cinco funcionários municipais, atuais e antigos.

Os advogados das famílias das vítimas exigiam uma investigação destes funcionários desde que a Prefeitura admitiu que não realizava inspeções contra incêndios no estabelecimento desde 2019.

Nesta segunda-feira, a Procuradoria do Cantão de Valais confirmou a acusação dos funcionários. Entre eles está o prefeito, Nicolas Féraud, um ex-vereador e funcionários da segurança, atuais e antigos, disse à AFP uma fonte próxima ao caso, confirmando reportagens publicadas na imprensa suíça e italiana.

A investigação por "incêndio, homicídio e lesão corporal grave culposos" agora abrange nove pessoas, já que os proprietários do bar, os franceses Jacques e Jessica Moretti, já são processados, assim como o chefe de segurança de Crans-Montana e seu antecessor.

Os novo acusados, além de Jacques Moretti, prestarão depoimento entre 7 e 15 de abril, informou à AFP uma fonte próxima.

Na madrugada de Ano-Novo, um incêndio devastou o Le Constellation, enquanto muitos clientes, em sua maioria adolescentes, comemoravam.

As investigações iniciais sugerem que o fogo foi causado por sinalizadores que incendiaram a espuma acústica no teto do porão do estabelecimento.

Até o final de fevereiro, 58 pessoas feridas permaneciam hospitalizadas na Suíça e no exterior.

