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RESGATE Cinco homens são encontrados vivos após uma semana presos em caverna inundada no Laos Segundo os socorristas, fortes chuvas provocaram uma inundação repentina que bloqueou a saída e deixou os homens presos no interior do local

Cinco pessoas foram encontradas com vida nesta quarta-feira, 27, após passar mais de uma semana em uma caverna inundada no Laos. Equipes de mergulhadores que participam dos trabalhos ainda buscam por outros dois homens que seguem desaparecidos.

O grupo entrou na caverna, localizada na província de Xaisomboun, em 19 de maio. Segundo os socorristas, fortes chuvas provocaram uma inundação repentina que bloqueou a saída e deixou os homens presos no interior do local.

Vídeos divulgados pelas equipes de resgate mostram o momento em que os mergulhadores emergem da água e localizam os sobreviventes sentados sobre uma rocha, cercados pela água da enchente e usando lanternas na cabeça. Outras imagens registram a comemoração das equipes após a descoberta.

O socorrista tailandês Chakkit Taengtang afirmou que os mergulhadores começaram a levar comida, água e outros suprimentos aos sobreviventes enquanto avaliam a forma mais segura de retirá-los da caverna. Segundo ele, a operação de resgate deve ser complexa por causa das condições do terreno e do alagamento.

De acordo com o grupo Rescue Volunteer for People, os homens são da mesma comunidade local. Um oitavo integrante do grupo conseguiu escapar no momento em que a água começou a subir e alertou as autoridades sobre o acidente.

Equipes da Tailândia se juntaram às buscas durante o fim de semana. Entre os mergulhadores mobilizados estão profissionais que participaram da operação de resgate de 2018, quando 12 adolescentes e um treinador ficaram presos em uma caverna inundada no norte do país.

O mergulhador finlandês Miiko Paasi, que também atua na operação, afirmou que os sobreviventes aparentam estar conscientes e em boas condições, mas alertou que a retirada será difícil devido ao relevo montanhoso, à chuva intensa e ao acesso limitado à caverna.

Segundo os socorristas, chegar à entrada exige uma caminhada íngreme de cerca de quatro quilômetros por uma área de mata. A passagem de acesso à caverna também é estreita e rochosa, dificultando o trabalho das equipes.

Autoridades locais afirmam que a região costuma ser frequentada por pessoas em busca de ouro, apesar dos alertas sobre os riscos de enchentes durante o período de chuvas.



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