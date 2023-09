A- A+

PERNAMBUCO Cinco homens são presos em flagrante por furto em estações do Centro do Recife Prisões aconteceram na última sexta (22) e nesta segunda (25)

Cinco homens foram presos pela prática de furtos em estações de BRT do centro do Recife e do Derby, na última sexta-feira (22) e na manhã desta segunda (25). As informações foram divulgadas durante coletiva de imprensa.

Os criminosos agiam nas estações da Soledade, Hospício e Derby com destreza, furtando objetos pessoais dos usuários de coletivos, principalmente celulares. Três dos presos são das idades de 48, 30 e 21 anos. As idades dos outros dois, que foram presos nesta segunda, ainda não foram divulgadas.

As prisões aconteceram após a comunicação do centro de monitoramento das estações de BRT’s notificarem um furto a uma idosa, na Estação Soledade. Agentes das polícias Civil e Militar se deslocaram para o local e efetuaram as detenções. Os homens ainda estavam de posse de três celulares, que estão sob investigação da procedência desses aparelhos, e com uma bolsa contendo itens pessoas de uma das vítimas.

O Major Ricardo Barbosa - subcomandante do 16º batalhão da Polícia Militar conversou com a reportagem e explicou como foi o momento da prisão.

"Há 10 dias vinhamos monitorando a área e a gente montou uma operação. Nesse dia [sexta-feira, 22], havia nossa inteligência e a da Polícia Civil, foi quando eles realizaram o assalto na Estação Soledade, se evadiram e pegaram um ônibus para a Mustardinha. Como já estávamos com o policiamento, só esperando eles saírem, foram realizadas as prisões em flagrante", explicou.



A delegada Bárbara Fort, da Delegacia Seccional de Santo Amaro, que é responsável pelas investigações, fala das diligências e, segundo ela, outras pessoas podem fazer parte dessa quadrilha.

"A gente começou as diligências investigativas, em virtude de ter recebido diversas imagens desses três suspeitos e de outras pessoas praticando diversos furtos, quase que diariamente, em estações e terminais de BRT's. De posse dessas imagens, nós já identificamos alguns suspeitos, porque a gente já os conhecia de outras investigações", detalhou.

Antecedentes

O homem de 48 anos tem passagens pela polícia por receptação. Já o de 30 por tráfico de drogas e furto. O de 21 anos tem histórico de receptação e tentativa de homicídio. Todos passaram por audiência de custódia, tiveram as prisões convertidas em preventivas e foram encaminhados ao Cotel, em Abreu e Lima.

