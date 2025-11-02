A- A+

recomendação Cinco jogos eletrônicos recomendados por psicólogos para incentivar a disciplina em crianças Certos videogames, usados com limites claros e orientação adequada, são vistos como ferramentas eficazes para promover planejamento e perseverança

Para muitos pais, a palavra "videogame" é sinônimo de distração ou lazer improdutivo. No entanto, no campo da psicologia infantil, essa percepção está mudando. Certos videogames, usados com limites claros e orientação adequada, são vistos como ferramentas eficazes para promover disciplina, perseverança e planejamento em crianças. Ao contrário da crença de que oferecem apenas gratificação instantânea, alguns títulos exigem esforço contínuo, paciência e estratégia para progredir.

Disciplina não é apenas obediência, é a capacidade de seguir regras, administrar recursos e trabalhar hoje por uma recompensa que só virá amanhã. Alguns jogos são projetados exatamente com essa lógica.

O psicólogo Benoît Virole, especialista no tema, afirma que a chave está no equilíbrio: enquanto o jogo não interferir em outras atividades nem isolar a criança, pode trazer benefícios. Os games que favorecem a disciplina não são os de reação rápida e sem consequências, mas sim aqueles que exigem do jogador construir, gerenciar e planejar a longo prazo.

O jogador precisa aprender as regras, gerenciar um inventário, conservar recursos e falhar diversas vezes antes de alcançar um objetivo complexo. Essa perseverança é, em essência, uma forma de disciplina.

Cinco videogames que estimulam a disciplina

Com base em recomendações de especialistas em psicologia e educação, estes são cinco títulos que ajudam a desenvolver hábitos de organização e persistência:

1. Minecraft

Mais do que um jogo, é um universo de construção. Para construir estruturas complexas, a criança precisa primeiro se dedicar à tarefa disciplinada de coletar materiais, gerenciar seu estoque e planejar a construção. O esforço constante é a única maneira de ver o projeto concluído.

2. Animal Crossing

Este simulador de vida é uma lição sobre rotina e paciência. O jogo funciona em tempo real. Se você plantar uma árvore, terá que esperar dias reais para que ela cresça e dê frutos. O jogador aprende sobre o trabalho diário (cuidar do jardim, pagar dívidas) e as recompensas que vêm da perseverança.

3. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Embora seja um jogo de aventura, o mundo aberto não guia o jogador. A criança precisa planejar rotas, administrar armas (que se quebram), cozinhar alimentos (que concedem habilidades) e resolver quebra-cabeças complexos. O planejamento estratégico é essencial para sobreviver e progredir.

4. Pokémon

O lema da franquia, "Temos que pegar todos!", esconde uma profunda lição de perseverança. Não basta simplesmente capturar as criaturas; o jogador deve treiná-las pacientemente, compreender seus pontos fortes e fracos e criar uma equipe equilibrada. Isso reforça diretamente a importância da melhoria por meio da prática constante.

5. Just Dance

Este jogo leva a disciplina para o campo físico. Para obter boas pontuações, o jogador precisa seguir o instrutor, coordenar os movimentos e praticar as coreografias. Ele estimula a disciplina corporal, a coordenação e a persistência em aprimorar uma habilidade física.

