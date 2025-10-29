Qua, 29 de Outubro

narcotráfico

Cinco membros do maior cartel da Colômbia são mortos em combates com militares

O Exército informou que os membros do Clã foram mortos em combates no departamento de Antioquia

Clã do GolfoClã do Golfo - Foto: Raul Arboleda/AFP

Cinco membros do Clã do Golfo, o maior cartel de drogas da Colômbia, morreram em combates com militares no noroeste do país, informou o Exército nesta quarta-feira (29).

Apesar das tentativas recentes do governo de iniciar um diálogo, realizadas no Catar, o presidente Gustavo Petro intensifica a ofensiva contra essa organização, dedicada ao tráfico de cocaína e à mineração ilegal.

O Exército informou que cinco membros do Clã foram mortos em combates no departamento de Antioquia.

Nessa região, o cartel controla jazidas ilegais de ouro, que, segundo especialistas, se tornaram sua principal fonte de financiamento.

Delegados de Petro e porta-vozes do grupo armado concluíram em setembro uma série de reuniões com o objetivo de iniciar negociações para sua desmobilização, embora não tenham sido divulgados detalhes sobre o encontro.

O chefe negociador do governo, Álvaro Jiménez, contou na época à AFP que os narcotraficantes condicionam seu desarmamento à concessão de benefícios judiciais e garantias de segurança.

O conflito entre o Clã, que se autodenomina Exército Gaitanista da Colômbia (EGC), e as forças de segurança remonta à primeira década deste século.

Seu poder tem aumentado graças a alianças criminosas com membros das forças de segurança, políticos e organizações estrangeiras que traficam cocaína, de acordo com estudos.

Atualmente, o grupo conta com entre 6 mil e 7 mil membros, segundo Jiménez. O funcionário advertiu em setembro que o governo não considerava uma trégua.

O principal líder do cartel, conhecido como Otoniel, foi extraditado para os Estados Unidos em 2022. Em seu lugar, o comando da organização está nas mãos de Chiquito Malo.

 


 

