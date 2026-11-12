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Pesquisa Cinco milhões vivem em áreas dominadas por facções e milícias no Rio Levantamento do ISP mostra que grupos dominavam 1.530 áreas

Cerca de 5,2 milhões de pessoas viviam em comunidades controladas por grupos criminosos armados no Rio de Janeiro, em 2025, ou seja, quase um terço da população fluminense. Levantamento realizado pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), órgão de pesquisa e consolidação de dados da Secretaria Estadual de Segurança, mostra que as facções e milícias controlavam 1.530 comunidades do estado.

O número de pessoas e de comunidades submetidas ao domínio de facções criminosas e milícias é cerca de 80% maior do que o observado em 2016, quando havia 843 territórios, com 2,9 milhões de pessoas, vivendo sob o controle armado ilegal.

O ISP ressalta, no entanto, que não é possível afirmar que houve uma ampliação do controle territorial armado no estado, mas sim que houve um “aprimoramento dos procedimentos de coleta de dados”, que permitiu um mapeamento mais preciso da dinâmica criminal nas comunidades fluminenses.

De acordo com o ISP, o conhecimento sobre quem controla cada comunidade hoje é maior do que há dez anos. As autoridades de segurança sabem quem, em 2025, controlava 1.444 dos territórios dominados por facções (94,4% do total). Em 86 comunidades (5,6%), sabe-se que há a presença ostensiva de grupos criminosos, mas não se tem conhecimento da facção que controla a área.

Em 2016, as autoridades de segurança não sabiam qual facção dominava 295 territórios (35% das 843 áreas sob controle armado ilegal).

Facções

Das 1.444 comunidades onde se identificou a facção controladora, mais da metade (779) estão sob domínio do Comando Vermelho (CV), facção criminosa que tem entre suas principais atividades econômicas ilegais o comércio de drogas ilícitas. Essas áreas concentram quase 3 milhões de pessoas. Em 2016, sabia-se que eles controlavam 272 delas (com 1,3 milhão de pessoas).

O ISP aponta também que não é correto afirmar que a facção ampliou sua presença para 507 novos territórios. É possível que o grupo já controlasse essas comunidades anteriormente, mas as autoridades não tinham ainda identificado isso.

As milícias hoje são a segunda principal força criminosa do estado, controlando 300 territórios, onde vivem 917 mil pessoas. Antes, eram 108 áreas (com 375 mil habitantes).

O Terceiro Comando Puro (TCP), por sua vez, controlava 274 comunidades em 2025. Nesses locais viviam 915 mil pessoas. Em 2016, eram 92, com 448 mil habitantes.

Por fim, a Amigos dos Amigos (ADA) tinha domínio sobre 91 áreas, com 222 mil pessoas, no ano passado. Dez anos antes, eram 76 territórios, mas juntos tinham uma população maior (400 mil pessoas).

Mudanças

O levantamento identificou ainda algumas áreas que mudaram de facção entre 2019 e 2025. As milícias, por exemplo, conquistaram seis territórios do CV e um do TCP. Já o CV invadiu 39 áreas de milícias, 24 do TCP e 21 da ADA.

O TCP ganhou 22 áreas do CV, 15 da ADA e sete das milícias, enquanto a ADA conquistou duas do CV, uma da milícia e duas do TCP.

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