Cinco morrem em um tornado na região central dos EUA

Pelo menos cinco pessoas morreram e dezenas de outras ficaram feridas depois que um tornado atingiu a região central de Iowa na terça-feira, segundo as autoridades.

Casas foram completamente destruídas e árvores foram arrancadas pelo tornado, que atingiu a cidade de Greenfield, com 2.000 habitantes.

"Quatro pessoas morreram e pelo menos 35 ficaram feridas como resultado do tornado que atingiu Greenfield e a área do condado de Adair", disse a polícia de Iowa na quarta-feira, acrescentando que o número de feridos ainda pode aumentar.

Outra pessoa morreu quando seu carro foi arrastado pelo tornado, informaram as autoridades locais.

Um hospital em Greenfield foi danificado e os pacientes tiveram que ser evacuados para outras instalações médicas.

De acordo com a CNN, o número de tornados nos EUA tem estado bem acima do normal nas últimas semanas, com 800 registrados desde o início do ano.

