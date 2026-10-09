Cinco mortos após o desabamento parcial de um prédio em Istambul
Nove pessoas foram resgatadas com vida de entre os escombros desde que o desabamento aconteceu na manhã de quinta-feira (8)
Três crianças e dois adultos morreram com o desabamento dos três primeiros andares de um edifício em Istambul, anunciou nesta sexta-feira o gabinete do governador local.
"As operações de busca e resgate na área soterrada pelos escombros (...) foram concluídas após a descoberta do corpo da última vítima", detalhou. Entre os mortos estão duas meninas de 5 e 10 anos e um menino de 12.
Nove pessoas foram resgatadas com vida de entre os escombros desde que o desabamento ocorreu na manhã de quinta-feira.
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Os quatro andares superiores do prédio, situado na margem asiática de Istambul, ficaram apoiados sobre os escombros dos três primeiros.
"O edifício foi construído em 1987. O porão, o térreo e os dois andares superiores foram construídos de acordo com as normas da época, mas posteriormente foram acrescentados andares adicionais", explicou aos jornalistas o vice-prefeito de Istambul, Nuri Aslan.
Cinquenta e cinco pessoas que viviam em edifícios próximos foram evacuadas por segurança, segundo o gabinete do governador.
Citada pela imprensa turca, a responsável por uma loja de tecidos localizada na entrada do prédio disse ter notado rachaduras nas paredes desde abril.
Mais de 1.200 edifícios em Istambul podem desabar a qualquer momento devido a construções irregulares e materiais de baixa qualidade, segundo a imprensa local.