tempestade Kristin Cinco mortos e quase meio milhão de pessoas sem energia em Portugal devido à tempestade Kristin

A tempestade Kristin, que atingiu Portugal com chuvas fortes e ventos na madrugada de quarta-feira(28), deixou pelo menos cinco mortos, enquanto quase meio milhão de pessoas continuam sem energia elétrica nesta quinta-feira(29), segundo um balanço atualizado das autoridades.

O novo número de vítimas fatais foi confirmado à AFP por um porta-vos da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). Na véspera, a mesma entidade havia anunciado quatro mortos.

A operadora da rede de distribuição de energia elétrica, ERedes, informou que “cerca de 450.000 clientes” estavam sem eletricidade, especialmente no centro do país.

A passagem da tempestade Kristin foi marcada por chuvas intensas e rajadas de vento que chegaram a 150 km/h, provocando queda de árvores, inundações e deslizamentos de terra.

Os serviços de emergência precisaram intervir em cerca de 1.500 ocorrências entre 00h e 08h locais(21h de quarta e 5h desta quinta em Brasília).

O governo português se referiu à tempestade como um “fenômeno climático extremo, que causou danos significativos em várias partes do território”.

Até 850.000 residências ou instituições ficaram sem fornecimento de energia já nas primeiras horas de quarta-feira.

Várias prefeituras decidiram fechar as escolas, e muitas continuavam sem funcionar nesta quinta-feira.

O subcomandante regional dos Bombeiros da região de Leiria, Ricardo Costa, disse que “os habitantes pedem ajuda, porque continua chovendo”. “Ainda que não seja uma chuva muito intensa, está causando muitos danos nas casas”, indicou.

Em Figueira da Foz, na costa central de Portugal, o vento derrubou uma roda-gigante.

A Kristin continuou seu deslocamento para leste e chegou à Espanha na manhã de quarta-feira, provocou fortes nevascas em Madri e levou as autoridades a pedir à população que evite “deslocamentos desnecessários”.

