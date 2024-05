A- A+

MUNDO Cinco mortos e um ferido em ataque armado no porto mexicano de Acapulco O ataque ocorreu em uma mercearia localizada em um mercado de artesanato, próximo à Avenida Costera Miguel Alemán, principal via turística do porto

Cinco pessoas morreram e uma ficou ferida nessa quinta-feira, num ataque armado no porto mexicano de Acapulco, três dias depois de terem sido encontrados 10 corpos em diferentes pontos daquela cidade, assolada pela violência ligada ao crime organizado.

A Promotoria do estado de Guerrero, onde fica Acapulco, disse em comunicado que estava investigando o ataque, no qual quatro homens e uma mulher morreram e outra pessoa ficou ferida.

O ataque ocorreu em uma mercearia localizada em um mercado de artesanato, próximo à Avenida Costera Miguel Alemán, principal via turística do porto.

“Agentes da Polícia Ministerial de Investigação e dos Serviços Periciais compareceram ao local”, disse a Promotoria.

Na última segunda-feira, 10 corpos foram encontrados em diferentes pontos do porto.

Acapulco, com costa no Pacífico, faz parte do estado de Guerrero, um dos mais convulsionados pela atividade dos cartéis do narcotráfico.

Guerrero acumulou 1.890 assassinatos em 2023 devido principalmente à violência de organizações criminosas.

De janeiro a abril deste ano, 9.776 pessoas foram assassinadas em todo o país, 539 delas em Guerrero, segundo dados oficiais.





A espiral de violência que envolve o México deixou mais de 450 mil assassinatos desde que o então presidente Felipe Calderón (2006-2012) lançou uma ofensiva militar contra os cartéis, no fim de 2006.

A insegurança é um dos eixos da campanha para as eleições presidenciais de 2 de junho, cuja intenção de voto é confortavelmente liderada pela dirigente de esquerda Claudia Sheinbaum, acima da candidata de oposição de centro-direita Xóchitl Gálvez e Jorge Álvarez Máynez (centro-esquerda), de acordo com pesquisas.

Veja também

CUIDADOS Pescoço, braço ou pulso: qual região fixar melhor o cheiro do perfume? Dermatologista responde