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clima Cinco mortos em enchentes e tempestades no Meio-Oeste dos EUA Tempestade começou a atingir Indiana em 11 de agosto, informou o governador Mike Braun

Pelo menos cinco pessoas morreram nesta semana em inundações e tempestades no estado de Indiana, no Meio-Oeste dos Estados Unidos, anunciou no sábado (15) o governador Mike Braun.

Centenas de moradores foram resgatados ou evacuados de áreas alagadas, segundo o jornal local The Indianapolis Star.

A tempestade começou a atingir Indiana em 11 de agosto, informou Braun em um comunicado.

Entre as vítimas fatais estão uma mulher de 58 anos, cujo automóvel se acredita ter sido arrastado pelas enchentes; um jovem de 18 anos que se lançou em um rio cheio com amigos; e um menino de quatro anos que morreu quando uma árvore caiu sobre uma residência, segundo veículos da imprensa local.

Braun publicou no X que conversou no sábado com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "sobre as fortes tempestades e as enchentes históricas" para solicitar ajuda federal.

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