Dom, 16 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo15/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
clima

Cinco mortos em enchentes e tempestades no Meio-Oeste dos EUA

Tempestade começou a atingir Indiana em 11 de agosto, informou o governador Mike Braun

Reportar Erro
Centenas de moradores foram resgatados ou evacuados Centenas de moradores foram resgatados ou evacuados  - Foto: Handout/Indianapolis Fire Department/AFP

Pelo menos cinco pessoas morreram nesta semana em inundações e tempestades no estado de Indiana, no Meio-Oeste dos Estados Unidos, anunciou no sábado (15) o governador Mike Braun.

Centenas de moradores foram resgatados ou evacuados de áreas alagadas, segundo o jornal local The Indianapolis Star.

A tempestade começou a atingir Indiana em 11 de agosto, informou Braun em um comunicado.

Leia também

• Terremoto de magnitude 6,1 atinge região próxima a Vanuatu, no Pacífico Sul

• Chuvas torrenciais deixam nove mortos no leste do Japão

• Da Amazônia à Europa, seca avança e movimenta debates na COP17

Entre as vítimas fatais estão uma mulher de 58 anos, cujo automóvel se acredita ter sido arrastado pelas enchentes; um jovem de 18 anos que se lançou em um rio cheio com amigos; e um menino de quatro anos que morreu quando uma árvore caiu sobre uma residência, segundo veículos da imprensa local.

Braun publicou no X que conversou no sábado com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "sobre as fortes tempestades e as enchentes históricas" para solicitar ajuda federal.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter