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tragédia Cinco mortos em explosão em fábrica aeroespacial na Coreia do Sul A Hanwha Aerospace é uma fabricante sul-coreana de equipamentos de defesa que produz armas e sistemas de artilharia

Uma explosão em uma fábrica da empresa sul-coreana de defesa Hanwha Aerospace deixou cinco mortos nesta segunda-feira (1º), informaram os bombeiros.

A explosão foi relatada às autoridades por volta das 11h00 (23h00 de domingo, no horário de Brasília) na fábrica da Hanwha em Daejeon, a cerca de 150 quilômetros ao sul de Seul.

Um representante do Corpo de Bombeiros de Daejeon disse à AFP que cinco pessoas morreram e duas ficaram feridas, sem fornecer mais detalhes.

A Hanwha Aerospace é uma fabricante sul-coreana de equipamentos de defesa que produz armas, sistemas de artilharia e componentes aeroespaciais.

Sua fábrica em Daejeon concentra-se em pesquisa e desenvolvimento, incluindo tecnologias avançadas de armamento e sistemas relacionados ao espaço.

A explosão pode ter ocorrido durante um processo de limpeza relacionado à produção de propelentes para foguetes, disse o CEO da Hanwha Aerospace, Son Jae-il, em uma coletiva de imprensa.

"Durante esse processo, materiais explosivos podem permanecer nas ferramentas, e existe um procedimento para remover e limpar esses resíduos. Presume-se que o acidente tenha ocorrido durante essa etapa do processo", afirmou ele.

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