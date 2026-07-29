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Cinco mortos em fábrica afetada pelo terremoto no Japão

Equipes de resgate também procuram pessoas presas sob os escombros do shopping que desabou após o terremoto

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Cinco mortos em fábrica afetada pelo terremoto no JapãoCinco mortos em fábrica afetada pelo terremoto no Japão - Foto: Jiji Press / AFP

Cinco pessoas morreram em uma fábrica afetada pelo forte terremoto no Japão na terça-feira, informou à AFP um funcionário do governo local.

Outras quatro pessoas continuavam desaparecidas na fábrica da Nippon Paper Industries em Yatsushiro, onde parte de uma chaminé desabou durante o tremor, segundo a mesma fonte.

O terremoto de magnitude 7,1 atingiu a província de Kumamoto, na ilha de Kyushu, sudoeste do arquipélago, na tarde de terça-feira.

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O balanço global de vítimas, anunciado nesta quarta-feira pela primeira-ministra Sanae Takaichi, cita 13 mortes. Porém, um funcionário do governo da região de Kumamoto afirmou que duas pessoas sofreram parada cardiorrespiratória e nove estavam desaparecidas na fábrica de papel em Yatsushiro.

As equipes de resgate também procuram pessoas presas sob os escombros do shopping que desabou após o terremoto.

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