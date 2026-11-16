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União Europeia Cinco países da UE anunciarão acordo com Ruanda para centros de retorno de migrantes Iniciativa também tem a participação da Grécia, Áustria e Países Baixos, todos partidários de uma linha migratória rígida

Cinco países da União Europeia (UE), entre eles Alemanha e Dinamarca, anunciarão nesta segunda-feira (16) a assinatura de um acordo com Ruanda para criar os primeiros centros destinados a receber migrantes expulsos da Europa.

O projeto de "centros de retorno", que provoca forte rejeição entre defensores dos direitos humanos, será apresentado em uma entrevista coletiva em Viena durante a tarde, informaram diversas fontes à AFP.

A iniciativa também tem a participação da Grécia, Áustria e Países Baixos, todos partidários de uma linha migratória rígida.

Os cinco países europeus trabalham há vários meses com a ideia de enviar pessoas cujos pedidos de asilo foram rejeitados para centros de migrantes na África.

De Munique a Bruxelas, passando por Copenhague, um pequeno grupo de diplomatas, ministros e funcionários intensificou as reuniões para definir os detalhes dos primeiros centros.

Em todas as conversas, insistiram em manter em segredo o país de destino, com receio de comprometer as negociações.

"Veremos na próxima semana em Viena", limitou-se a afirmar na sexta-feira o chanceler austríaco, Christian Stocker.

Vários diplomatas e pessoas próximas às negociações que falaram com a AFP sob a condição de anonimato confirmaram que o nome Ruanda não deixa margem para dúvidas.

Além disso, uma delegação ruandesa estará presente nesta segunda-feira em Viena para participar de uma conferência sobre migração.

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