A- A+

ACIDENTE Cinco pessoas morrem após caminhão carregado de gás explodir na Dutra Polícia Civil do Rio de Janeiro afirma que instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias do acidente

Um caminhão-tanque, carregado de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), explodiu na tarde do último domingo, 19, enquanto trafegava pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116). O acidente aconteceu no sentido Norte da pista (de São Paulo para o Rio de Janeiro) no quilômetro 273, altura da cidade de Barra Mansa (RJ), sul do Estado do Rio de Janeiro.

Após o acidente, duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas, sendo três em estado grave. Nesta segunda, a Polícia Civil do Rio informou que o número de óbitos subiu para cinco, e que investiga o caso.

"A 90ª DP (Barra Mansa) instaurou um inquérito policial e investiga a morte de cinco pessoas. Agentes analisam imagens de câmeras de segurança e realizam outras diligências para apurar as circunstâncias dos fatos", disse a polícia, em nota.

Conforme a CCR, concessionária responsável pelo trecho Rio-São Paulo, o acidente aconteceu por volta das 15h e envolveu outros três veículos de passeio e uma motocicleta, que foram destruídos por conta da explosão.

As autoridades não informam o que teria ocasionado o acidente. Mas, segundo uma fonte da PRF, o caminhão teria perdido o controle e batido contra uma mureta que divide as duas pistas da rodovia.

Duas das vítimas foram removidas pelo Corpo de Bombeiros à Santa Casa de Barra Mansa e uma pelo Samu ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Uma quarta pessoa - em estado moderado - também foi levada para o Hospital São João Batista.

Outras duas vítimas, o motorista do caminhão e uma mulher que dirigia a motocicleta, não resistiram aos ferimentos e morreram no domingo. A polícia não especificou se as outras três mortes confirmadas nesta segunda são das mesmas pessoas socorridas em estado grave.

O acidente provocou interdição nos dois sentidos da pista por algumas horas. A pista Sul (sentido São Paulo) foi liberada de forma mais rápida (por volta das 18h), após atuação das equipes operacionais e de emergência.

Já a pista Norte (sentido Rio) foi liberada de forma gradual. A faixa da esquerda foi aberta aos veículos por volta das 18h30 e a faixa da direita, às 19h20, restabelecendo a circulação completa do tráfego.





Veja também