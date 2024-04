A- A+

sertão Cinco pessoas morrem após carro cair em canal de irrigação em Petrolina; bebê está entre as vítimas Suspeita é que o motorista do veículo tenha perdido o controle no momento em que tentava fazer uma curva

Cinco ocupantes de um carro, incluindo uma bebê de 9 meses, morreram após o veículo em que eles estavam cair em um canal de irrigação às margens da PE-628, na zona rural de Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

O caso aconteceu na tarde dessa quinta-feira (11). A suspeita é que o motorista do veículo, modelo Fiat Pálio, identificado como Fernando Lopes, de 61 anos, tenha perdido o controle no momento em que tentava fazer uma curva.



O carro caiu no principal canal do Projeto Público de Irrigação Pontal, de responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf).

Além do condutor, estavam no automóvel Francisco Reginaldo da Silva, de 47 anos, e três pessoas de uma mesma família. São elas Ana Júlia Alves da Silva, de 9 meses; a mãe dela, Beatriz Pereira da Silva, de 21, e a avô materna da criança, Damiana Pereira da Silva.

Policiais militares do 2º Batalhão Integrado Especializado (BIEsp) foram ao local e constataram os óbitos. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Petrolina. A Polícia Civil de Pernambuco informou que um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos.



Por meio de nota, a Codevasf, responsável pelo canal de irrigação, lamentou o acidente. "A Codevasf lamenta profundamente o trágico acidente ocorrido nesta quinta-feira no canal principal do Projeto Público de Irrigação Pontal e solidariza-se com familiares das vítimas e com a comunidade. A Companhia acompanhará com atenção a coleta de informações sobre as circunstâncias do acidente", afirmou.

