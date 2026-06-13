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Cinco pessoas morrem na queda de um avião de transporte da Força Aérea Indiana em Assam

Esta é a segunda queda de avião na região nos últimos dois meses

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Cinco pessoas morrem na queda de um avião de transporte da Força Aérea Indiana em AssamCinco pessoas morrem na queda de um avião de transporte da Força Aérea Indiana em Assam - Foto: Redes Sociais / Reprodução

Cinco militares da Força Aérea Indiana morreram quando uma aeronave de transporte caiu durante um voo de treinamento de rotina no estado de Assam, no nordeste do país, disseram autoridades neste sábado, 13.

A aeronave de transporte AN-32 caiu perto da área de Jorhat, em Assam, informou a Força Aérea Indiana em um comunicado divulgado no X.

Imagens do local do acidente mostram destroços da aeronave espalhados por um campo. A Força Aérea expressou suas condolências às famílias dos falecidos.

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Esta é a segunda queda de avião na região nos últimos dois meses. Em março, dois pilotos da Força Aérea Indiana morreram quando um caça Sukhoi Su-30MKI caiu durante uma missão de treinamento de rotina também em Assam.

 

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