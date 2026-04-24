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Tragédia

Cinco pessoas são baleadas em Irajá durante festa de São Jorge

Vítimas foram baleadas na Rua Pedro Borges, na comunidade Para Pedro

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Tiros foram disparados contra festa de São Jorge em Irajá, na Zona Norte do RioTiros foram disparados contra festa de São Jorge em Irajá, na Zona Norte do Rio - Foto: Reprodução/ TV Globo

Cinco pessoas foram baleadas na comunidade Para Pedro, em Irajá, na Zona Norte, após festa de São Jorge nessa quinta-feira. À Polícia Militar, as vítimas contaram que foram feridas por homens que se aproximaram em uma moto. O caso foi registrado na 27ª DP (Vicente de Carvalho).

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As vítimas foram baleadas enquanto participavam de uma festividade na Rua Pedro Borges. Em nota, a Polícia Militar informou que todos os feridos foram hospitalizados. Dos cinco atingidos, dois têm anotações criminais, e um, mandado de prisão em aberto.

Segundo o G1, testemunhas apontaram que o ataque estaria relacionado à disputa do tráfico pela exploração e controle da comunidade.

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