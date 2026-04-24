Cinco pessoas são baleadas em Irajá durante festa de São Jorge
Vítimas foram baleadas na Rua Pedro Borges, na comunidade Para Pedro
Cinco pessoas foram baleadas na comunidade Para Pedro, em Irajá, na Zona Norte, após festa de São Jorge nessa quinta-feira. À Polícia Militar, as vítimas contaram que foram feridas por homens que se aproximaram em uma moto. O caso foi registrado na 27ª DP (Vicente de Carvalho).
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As vítimas foram baleadas enquanto participavam de uma festividade na Rua Pedro Borges. Em nota, a Polícia Militar informou que todos os feridos foram hospitalizados. Dos cinco atingidos, dois têm anotações criminais, e um, mandado de prisão em aberto.
Segundo o G1, testemunhas apontaram que o ataque estaria relacionado à disputa do tráfico pela exploração e controle da comunidade.