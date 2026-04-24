A- A+

Tragédia Cinco pessoas são baleadas em Irajá durante festa de São Jorge Vítimas foram baleadas na Rua Pedro Borges, na comunidade Para Pedro

Cinco pessoas foram baleadas na comunidade Para Pedro, em Irajá, na Zona Norte, após festa de São Jorge nessa quinta-feira. À Polícia Militar, as vítimas contaram que foram feridas por homens que se aproximaram em uma moto. O caso foi registrado na 27ª DP (Vicente de Carvalho).

Homem suspeito de matar miss na Barra da Tijuca foi preso por torturar e violentar ex-namorada no ano passado

Policiais presos em flagrante por morte de empresário durante abordagem têm carteiras funcionais apreendidas pela PM

As vítimas foram baleadas enquanto participavam de uma festividade na Rua Pedro Borges. Em nota, a Polícia Militar informou que todos os feridos foram hospitalizados. Dos cinco atingidos, dois têm anotações criminais, e um, mandado de prisão em aberto.

Segundo o G1, testemunhas apontaram que o ataque estaria relacionado à disputa do tráfico pela exploração e controle da comunidade.

Veja também