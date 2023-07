Cinco pessoas são presas em flagrante por venda de falsas cartas de crédito em Boa Viagem

A- A+

Cinco pessoas foram presas em flagrante, nessa quinta-feira (27), por estelionato e associação criminosa por vender falsas cartas de crédito em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Os suspeitos foram localizados, de acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), após denúncias de vítimas que compareceram à delegacia do bairro.



A corporação identificou que a empresa "Fourr Investimentos/Reserva" veiculava anúncios falsos em plataformas de compra e venda online, principalmente no marketplace da rede social Facebook. Eram anunciados carros, casas, motos e caminhões, todos oferecidos a preços vantajosos, segundo informou a PCPE.

Ao entrar em contato com a empresa pelos números fornecidos nos anúncios, as vítimas eram atendidas por indivíduos, que confirmavam a disponibilidade dos produtos anunciados. No entanto, os vendedores alegavam que os detalhes dos produtos só poderiam ser fornecidos pessoalmente, na sede da empresa.



Segundo a PCPE, ao chegar ao local, os atendentes informavam aos interessados que os itens já haviam sido vendidos e ofereciam como alternativa a aquisição de cartas de crédito contempladas de consórcio no valor desejado pelas vítimas.

As vítimas, acreditando na oferta, eram induzidas a efetuar pagamentos de entrada e assinar contratos, junto com uma parcela adicional administrada por uma empresa chamada "Reserva", para que a carta de crédito fosse liberada dentro de um prazo estabelecido de 10 a 15 dias.

Somente após o período determinado, as vítimas percebiam que não haviam sido contempladas com a carta de crédito e, ao solicitarem o reembolso, eram impedidas de recebê-lo sob a justificativa de que a quantia inicial correspondia à taxa de administração e primeira parcela do consórcio.



De acordo com a PCPE, as investigações realizadas pela equipe policial revelaram, inicialmente, pelo menos 15 registros de ocorrências contra a empresa citada, todos relatando o mesmo formato de golpe. Também foi descoberto que a empresa utilizava um endereço diferente do registrado no CNPJ, uma prática, de acordo com a corporação, comum entre empresas fraudulentas.

Diante das provas colhidas e das denúncias, a equipe policial se dirigiu ao endereço da empresa e, no local, os suspeitos foram flagrados em plena atividade criminosa, negociando com as vítimas. Eles foram autuados pelos crimes de estelionato e associação criminosa.

Durante a operação, foram apreendidos notebooks, diários de anotações, contratos e smartphones, que servirão como provas para a investigação dos crimes perpetrados pelos suspeitos.

