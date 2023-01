A- A+

JUSTIÇA Cinco policiais dos EUA são presos por morte de homem negro em abordagem violenta Caso repercute de forma particular em um país ainda marcado pela morte de George Floyd

Cinco policiais foram acusados e presos nesta quinta-feira (26), nos Estados Unidos, pela morte de um afro-americano após uma prisão que a família classificou de brutal, segundo documentos judiciais.

Os cinco agentes da polícia de Memphis, no Tenessee, todos também negros, foram indiciados por homicídio, agressão e lesão corporal, assim como sequestro, segundo o registro da prisão do condado de Shelby.

No dia 7 de janeiro, os policiais tentaram prender Tyre Nichols, um afro-americano de 29 anos, por uma infração de trânsito. Quando os agentes se aproximavam, houve "confrontação" e "o suspeito fugiu", afirmou a polícia em comunicado.

Após sua captura, Nichols queixou-se de que estava com dificuldades para respirar e foi hospitalizado. Acabou morrendo três dias depois. Existem vídeos do incidente, mas as autoridades ainda não os divulgaram.

Segundo os advogados da família Nichols, "a polícia o espancou até o ponto em que não era mais possível reconhecê-lo".

O caso repercute de forma particular em um país ainda marcado pela morte de George Floyd, em maio de 2020, e pelas manifestações do movimento Black Lives Matter, contra o racismo e a violência policial.

Os cinco agentes foram demitidos na semana passada. A investigação interna da polícia comprovou que eles usaram força excessiva. Outros agentes também estão sendo investigados no caso.

Os cinco policiais detidos são "diretamente responsáveis pelas violências físicas cometidas contra o senhor Nichols", declarou na quarta-feira a chefe da polícia de Memphis, Cerelyn Davis, ao considerar que não se tratou de "apenas de um erro profissional, mas da falta de humanidade".

O vídeo da abordagem, que foi exibido à família de Nichols, deve ser publicado nos próximos dias. Diante da possibilidade de manifestações, a chefe de polícia pediu que não haja "incitação à violência nem à destruição".

O presidente Joe Biden, por sua vez, pediu calma à população, mas manifestou seu apoio à realização de "protestos pacíficos".

"Enquanto os americanos sofrem, o Departamento de Justiça conduz sua investigação e as autoridades estaduais continuam seu trabalho, junto-me à família de Tyre pedindo um protesto pacífico", disse Biden. "A indignação é compreensível, mas a violência nunca é aceitável."

