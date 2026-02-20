A- A+

TENSÃO Cinco sinais de que os EUA podem atacar o Irã a qualquer momento Sunaus mostram que os Estados Unidos se preparam para ação militar contra Irã caso diplomacia fracasse

A combinação de ultimatos públicos, movimentações militares aceleradas e negociações nucleares emperradas elevou o nível de alerta no Oriente Médio. Embora Washington não tenha anunciado uma ofensiva, os sinais emitidos pela Casa Branca e pelo Pentágono indicam que os Estados Unidos estão construindo as condições políticas e estratégicas para agir rapidamente contra o Irã, caso considerem que a diplomacia fracassou.

Veja a seguir os principais indícios:

Prazo público imposto por Trump

O presidente dos EUA Donald Trump afirmou que o Irã tem de 10 a 15 dias para fechar um acordo nuclear "significativo", alertando que, caso contrário, "coisas ruins acontecem". A imposição de um prazo explícito eleva a pressão diplomática e sugere que medidas mais duras podem estar sendo consideradas.

Reforço militar americano na região

Os Estados Unidos enviaram reforços ao Oriente Médio, incluindo um segundo porta-aviões e aeronaves adicionais. A presença ampliada de forças navais aumenta a prontidão operacional.

Mobilização estratégica no Mediterrâneo

O deslocamento do porta-aviões USS Gerald R. Ford para próximo da entrada do Mar Mediterrâneo amplia o alcance militar americano na região e reforça a capacidade de resposta rápida a qualquer escalada.

Alertas sobre preparação de forças até março

Segundo autoridades americanas, altos funcionários de segurança nacional foram informados de que as forças necessárias para uma possível ação militar podem estar totalmente mobilizadas até meados de março.

Escalada retórica e militar do Irã

O Irã realizou exercícios com munição real no Estreito de Ormuz, rota estratégica para o comércio global de petróleo, e enviou carta ao Conselho de Segurança da ONU afirmando que responderá "de forma decisiva e proporcional" a qualquer agressão.

O momento também é delicado para Teerã no plano interno e externo. O regime iraniano enfrenta desgaste após ataques israelenses e americanos no ano passado contra instalações nucleares e militares, além de novos protestos reprimidos com violência nos últimos meses.

Ao mesmo tempo, mantém exercícios militares conjuntos com a Rússia e resiste às exigências dos Estados Unidos e de Israel para limitar não apenas o programa nuclear, mas também o desenvolvimento de mísseis e os laços com grupos armados na região.

