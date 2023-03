Cinco suspeitos de assassinar policial militar em Ribeirão são mortos durante confronto com a PM

A- A+

Na manhã desta terça-feira (14), cinco homens suspeitos de terem assassinado o sargento Jairo José da Silva Filho, de 42 anos, foram mortos durante confronto com a Polícia Militar de Pernambuco. A chacina ocorreu em uma região de mata no Engenho Aripibu, em Ribeirão, na Zona da Mata Sul do Estado, durante operação da PM para prender os suspeitos.

De acordo com a PM, ao localizar o grupo, “o efetivo foi recebido a tiros, deu o devido revide à agressão e cinco suspeitos foram atingidos”. Ainda segundo a corporação, os policiais levaram de imediato os feridos para o hospital da cidade, mas os suspeitos não resistiram aos ferimentos.

“Com o grupo foram apreendidos três revólveres calibre .30, uma pistola calibre .380, uma espingarda calibre 12 de cano reduzido e munições", afirmou a PM em nota.

A operação contou com policiais militares do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI), e dos 10º e 21º Batalhões de Polícia Militar (BPMs).

Entenda o caso

Na segunda-feira (13), o policial Jairo José e outros agentes do 10º BPM foram ao Engenho Aripibu, em Ribeirão, na Zona da Mata Sul do Estado, após receberem a ocorrência de que suspeitos estariam armados no local. Durante uma troca de tiros com criminosos, o sargento foi morto. Dois suspeitos também morreram no confronto.

Segundo a Polícia Civil, quatro pessoas estavam em uma residência abandonada, sendo uma mulher de 30 anos, um adolescente de 17 anos, e dois homens de 22 e 23 anos.

