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RECIFE Cinco suspeitos de participação em série de roubos na Zona Norte do Recife são presos com armas Prisões aconteceram nessa segunda-feira (16), após um assalto registrado na noite de domingo (15), no bairro do Espinheiro

Quatro homens e uma mulher foram presos em flagrante suspeitos de participação em uma série de roubos na Zona Norte do Recife.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), as prisões aconteceram nessa segunda-feira (16), após um assalto registrado na noite de domingo (15), no bairro do Espinheiro.



Na ocasião, criminosos armados abordaram as vítimas e levaram um carro e diversos pertences pessoais.



A partir do registro da ocorrência, policiais civis da Delegacia do Espinheiro iniciaram buscas pela região e conseguiram localizar o grupo escondido em um imóvel ocupado irregularmente, próximo à Avenida João de Barros.



Durante a abordagem no local, os agentes apreenderam um revólver calibre .38 com a numeração raspada, munição e uma arma falsa.

"A equipe também encontrou roupas semelhantes às usadas pelos assaltantes no crime do domingo, além de outros materiais que ajudaram a comprovar o envolvimento do grupo", afirmou a PCPE.



Ainda segundo a corporação, na delegacia, uma das vítimas reconheceu um dos detidos como o autor do crime e identificou o revólver apreendido como a arma usada na abordagem.

Os cinco presos também são suspeitos de cometer assaltos nos dias 6 e 9 de novembro, nos bairros da Encruzilhada e de Santo Amaro, na área central do Recife.

Eles foram autuados por roubo, porte ilegal de arma, formação de quadrilha e por ajudarem a esconder os crimes e os envolvidos.



"A polícia já pediu à Justiça que as prisões sejam mantidas e o grupo passará por audiência de custódia", ressaltou a PCPE.

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