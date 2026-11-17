Cinco suspeitos de participação em série de roubos na Zona Norte do Recife são presos com armas
Prisões aconteceram nessa segunda-feira (16), após um assalto registrado na noite de domingo (15), no bairro do Espinheiro
Quatro homens e uma mulher foram presos em flagrante suspeitos de participação em uma série de roubos na Zona Norte do Recife.
Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), as prisões aconteceram nessa segunda-feira (16), após um assalto registrado na noite de domingo (15), no bairro do Espinheiro.
Na ocasião, criminosos armados abordaram as vítimas e levaram um carro e diversos pertences pessoais.
A partir do registro da ocorrência, policiais civis da Delegacia do Espinheiro iniciaram buscas pela região e conseguiram localizar o grupo escondido em um imóvel ocupado irregularmente, próximo à Avenida João de Barros.
Durante a abordagem no local, os agentes apreenderam um revólver calibre .38 com a numeração raspada, munição e uma arma falsa.
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"A equipe também encontrou roupas semelhantes às usadas pelos assaltantes no crime do domingo, além de outros materiais que ajudaram a comprovar o envolvimento do grupo", afirmou a PCPE.
Ainda segundo a corporação, na delegacia, uma das vítimas reconheceu um dos detidos como o autor do crime e identificou o revólver apreendido como a arma usada na abordagem.
Os cinco presos também são suspeitos de cometer assaltos nos dias 6 e 9 de novembro, nos bairros da Encruzilhada e de Santo Amaro, na área central do Recife.
Eles foram autuados por roubo, porte ilegal de arma, formação de quadrilha e por ajudarem a esconder os crimes e os envolvidos.
"A polícia já pediu à Justiça que as prisões sejam mantidas e o grupo passará por audiência de custódia", ressaltou a PCPE.