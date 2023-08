Cinco toneladas de produtos falsificados são apreendidas em estabelecimentos da RMR

Cinco toneladas de produtos de vestuário falsificados foram apreendidas em cinco estabelecimentos comerciais localizados na Região Metropolitana do Recife.



Os locais foram alvos da operação Ruptura, realizada pela Receita Federal (RF) e Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), por meio da Delegacia do Consumidor.



Foram apreendidos camisas, bermudas, tênis, sandálias, bonés, entre outros acessórios de vestuário, que foram encaminhados para depósitos da Receita Federal.

"Essas lojas já vinham sendo investigadas por grande comercialização de produtos falsificados, de variadas marcas. Promovemos a apreensão e condução das pessoas que tinham vinculação com as lojas até a delegacia, para suas respectivas autuações", afirmou o delegado do Consumidor, Hilton Lira.