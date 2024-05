Cinco trabalhadores morrem intoxicados em estação de tratamento na Itália

Cinco trabalhadores de manutenção morreram nesta segunda-feira (6) na ilha italiana da Sicília após inalarem gás tóxico quando estavam em uma estação de tratamento, informaram os bombeiros e as autoridades locais.

As vítimas estavam efetuando tarefas de manutenção quando começaram a se sentir mal.

Os bombeiros retiraram seis pessoas, mas apenas conseguiram reanimar uma. Um trabalhador ficou ileso, detalharam na rede X.

Segundo Di Giacinto, os trabalhadores teriam inalado ácido sulfídrico, um gás natural frequentemente associado às usinas de tratamento de resíduos e que é tóxico em concentrações elevadas.

