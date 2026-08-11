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Agressão Cinegrafista da Globonews se pronuncia após agressão em debate da Band Profissional afirma ter sido alvo de sucessivas provocações antes da agressão, mas diz lamentar o ocorrido

O cinegrafista Gustavo Clemente se manifestou sobre a agressão ao jornalista Igor Carvalho, do Brasil de Fato, ocorrida nos bastidores da Band antes do debate entre candidatos ao governo de São Paulo, no último domingo (9).

Demitido pela Globo após o episódio, o profissional publicou uma nota nas redes sociais nesta terça-feira (11), na qual afirmou lamentar "profundamente" o ocorrido.

"Tenho consciência de que a situação jamais deveria ter chegado ao ponto a que chegou e me arrependo do desfecho", escreveu o cinegrafista. Segundo relatos sobre o episódio, Gustavo teria dado uma cabeçada em Igor durante a cobertura do debate eleitoral realizado pela Band, na capital paulista.

Na manifestação, Gustavo apresentou sua versão sobre o que teria acontecido antes da agressão. "É importante esclarecer que o episódio não começou da forma como vem sendo retratado.

Antes do ocorrido, fui alvo de sucessivas provocações, ofensas e agressões verbais, além de contato físico por parte do fotógrafo, que também empurrou outros profissionais de imprensa que trabalhavam no local. Esses fatos foram presenciados por diversos colegas de diferentes veículos de comunicação", disse.

"Foi nesse contexto de tensão que ocorreu a reação que resultou nas imagens que hoje circulam.

Não apresento esse contexto como justificativa, mas como parte indispensável para que os fatos sejam compreendidos em sua totalidade", completou.

Após o episódio, a Globo decidiu desligar o cinegrafista. Em comunicado à imprensa, a emissora informou que rescindiu o contrato do profissional, que atuava como prestador de serviço temporário, e declarou repudiar "com veemência qualquer forma de violência".

O Brasil de Fato também se pronunciou sobre o caso e repudiou a agressão contra o fotógrafo do veículo. "O Brasil de Fato reforça que o exercício da atividade jornalística deve ser protegido.

Agressões a profissionais de imprensa configuram ataque à liberdade de imprensa e ao direito da sociedade à informação. Acompanharemos os desdobramentos do caso e cobraremos posicionamento formal sobre o ocorrido", diz o texto, publicado nas redes sociais.

A Band, responsável pela realização do debate, também lamentou o episódio. De acordo com a empresa, a pessoa atingida recebeu atendimento médico e o profissional envolvido na agressão foi retirado das dependências da empresa. "

A emissora repudia qualquer forma de violência e informa que a pessoa atingida recebeu atendimento imediato da equipe médica, enquanto o agressor foi prontamente retirado das dependências da empresa", afirmou a emissora, por meio de nota.

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