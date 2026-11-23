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ESTADOS UNIDOS Cinema de Dallas recria sessão de 1963 para lembrar assassinato de JFK Localizado no bairro boêmio de Oak Cliff, em Dallas, o Texas Theatre ficou associado ao episódio trágico

Todo dia 22 de novembro, Duncan McQueen vai ao Texas Theatre como parte de sua peregrinação pelos locais relacionados ao assassinato do presidente John F. Kennedy em Dallas.

Mas nunca consegue se sentar na poltrona mais emblemática do cinema: aquela ocupada pelo suposto autor do assassinato, Lee Harvey Oswald, quando foi preso pela polícia.

"Sempre chego tarde demais e já tem alguém sentado lá", disse à AFP.

Localizado no bairro boêmio de Oak Cliff, em Dallas, o Texas Theatre ficou associado ao episódio trágico devido à prisão, amplamente divulgada pela imprensa, ocorrida pouco depois de o comboio presidencial ser atacado a tiros nas proximidades.

Todos os anos, o cinema resgata essa ligação com o "Dia JFK", uma espécie de cápsula do tempo que marca o sombrio aniversário.

"Nesse dia, de certa forma, lembramos o que aconteceu aqui", disse à AFP Barak Epstein, responsável pelo Texas Theatre.

Em uma tentativa de preservar esse capítulo da história americana e do cinema, a sala exibe o único trecho preservado de "War Is Hell", além de "Cry of Battle".

Os dois filmes estavam em cartaz naquele dia e provavelmente teriam caído no esquecimento se não tivessem sido imortalizados em fotografias e gravações de vídeo.

A sessão dupla começa às 13h20 (16h20 em Brasília), poucos minutos antes do horário em que Oswald entrou no cinema para se esconder.





Antes, é exibido um vídeo em que Johnny Brewer, o homem que, em 1963, informou à polícia onde estava Oswald, alerta o público sobre os riscos de entrar na sala sem pagar.

"Real"

O Texas Theatre, inaugurado em 1931, é parada obrigatória nos roteiros turísticos que reconstituem o dia que abalou os Estados Unidos.

Fica a pouco mais de um quilômetro da Elm Street, onde dois sinais de X brancos no asfalto indicam o local em que Kennedy foi assassinado e onde dezenas de pessoas se reuniram no domingo (22) para homenageá-lo no 63º aniversário de sua morte.

O edifício histórico passou por várias modificações, explicou Epstein durante uma visita guiada por suas duas salas.

Segundo ele, as fotografias tiradas naquele dia permitem identificar duas possíveis localizações da poltrona ocupada por Oswald: a segunda ou a quinta da fileira S.

Mas, entre os entusiastas da história, a quinta poltrona parece ter se consolidado como a autêntica.

"É simbólico", disse Richard Pruett, de 71 anos, que aguardava com o filho a abertura das portas do cinema.

"É uma sensação estranha, porque torna tudo muito mais real", afirmou Pruett. "Antes, eu tinha que imaginar tudo ou depender dos filmes. Agora podemos ver."

História viva

Pruett elogiou a preservação da sala após anos de dificuldades relacionadas à expansão das plataformas de streaming, à pandemia e à concorrência das grandes redes de cinema.

"Hoje vemos o mesmo filme a que Oswald estava assistindo quando foi preso e, além disso, no mesmo horário de 63 anos atrás", disse.

"E, o mais surpreendente, pelo mesmo preço de 63 anos atrás", acrescentou.

Os ingressos custam 90 centavos de dólar (cerca de R$ 5,30), como em 1963, e são vendidos na bilheteria original, na parte da frente do edifício, exatamente como faziam na época.

O Texas Theatre aparece em filmes como "JFK", de Oliver Stone, que ocupou a mesma poltrona durante uma exibição de seu longa-metragem no aniversário de 2024.

O cinema também aparece no novo filme "November 1963", que recria o assassinato sob a perspectiva da máfia e que, como parte da programação especial, estreou no local no sábado, com a sala lotada e a presença de seu diretor, Roland Joffé.

"O que há de bonito aqui é que este cinema (...) tem sua própria história, o que o torna ainda mais extraordinário", comentou à AFP o cineasta, indicado duas vezes ao Oscar.

Exibir o filme nessa sala, afirmou Joffé ao público, "resume, de certa forma, a metáfora que percorre todo o filme".

"Porque, de repente, percebemos que a história não desapareceu. Simplesmente fazemos parte dela, em um cenário ligeiramente diferente, e por isso ela continua completamente viva", afirmou.

"E sei que, em Dallas, ela está muito viva."

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