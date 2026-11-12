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REC´n´Play Cinema na rua: Cine'n'Play exibe curtas e "O Agente Secreto" nesta quinta (12) Mostra estreia nesta edição REC´n´Play, com curadoria da cineasta Katia Mesel; espaço funcionará até o dia 13 de novembro, das 17h às 22h

O Cine'n'Play Petrobras, mostra de cinema ao ar livre que estreou nesta edição do REC´n´Play, com curadoria da cineasta Katia Mesel. A mostra "Mostrando tudo a todos" exibirá programação de cinema gratuita até o dia 13 de novembro, das 17h às 22h, com exibições em um telão montado na avenida Rio Branco, na entrada do evento.

Nesta quinta-feira (12), a programação inclui nove curtas pernambucanos, incluindo "Recife de dentro pra fora" e "Sulanca", de Kátia Mesel, de autoria da curadora. Em seguida, foram apresentados dois blocos de curtas produzidos usando inteligência artificial. Encerrando a programação da noite, o premiado longa pernambucano "O Agente Secreto", programado para ser exibido às 19h40.

Na sexta-feira (13), a sessão será aberta com curtas produzidos em oficinas do próprio REC'n'Play, seguida da programação da mostra. O espaço conta com cadeiras para acomodar o público durante as exibições.

Curadoria



"Tive a honra de ser convidada para fazer essa curadoria de cinema ao ar livre. O que é uma honra, mas também é um compromisso muito grande. Por quê uma coisa é você fazer uma curadoria para um espaço fechado, mas em um espaço público, você tem que tomar muito cuidado para captar atenção do público", avalia Katia Mesel.

Sobre a escolha dos filmes, a cineasta explicou que buscou pela diversidade de gêneros. Decidi trazer curtas-metragens, curtinhas e bem diversos. Tem ficção, documentário, animação... Então, é bem misturado, provocando esse interesse do público. E é um lugar de passagem. Então tem que ser atrativo, olhou, gostou!", detalha a curadora.



"Cinema na rua é diferente porque está à disposição das pessoas. Às vezes alguém quer ir ver tudo, mas aí não consegue daquela sessão, ou não não tem dinheiro para pagar o ingresso, não sei. Então, isso aqui é um espaço democrático e uma exposição do cinema pernambucano. Porque há muito tempo que segurou o interesse pela cinematografia pernambucana foram os curtas-metragens", completa Katia.













Programação

Na sexta (13), último dia de exibições, a partir das 17h, serão apresentados os curtas "Recife de dentro pra fora", "Sulanca", "Esperança Garcia", "Bodega do Veio", "Sonhos e Ruínas", "Declaração de Amor, "Vem Curia", "A cor da rua" e Ciranda feiticeira".

Em seguida, serão exibidos seis curtas produzidos com ferramentas de IA e mais uma seleção de 10 curtas, que encerram às 21h. Confira a programação completa.



SERVIÇO:

Mostra Mostranmdo Tudo a Todos, no Cine´n´Play

Quando: Até sexta (13), das 17h às 22h.

Onde: No cinema a céu averto montado na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife.

Acesso gratuito

Programação completa.

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