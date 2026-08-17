A- A+

CINEMA SUSTENTÁVEL CineSolarzinho leva cinema movido a energia solar a quatro cidades da RMR nesta semana Sessões gratuitas serão realizadas em Cabo de Santo Agostinho, Abreu e Lima, Igarassu e Goiana, com pipoca e filmes infantis

O primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil, o Cinesolarzinho, versão infantil do CineSolar, chega a quatro cidades da Região Metropolitana do Recife (RMR) nesta semana.

A programação começa em Cabo de Santo Agostinho, nesta terça (18), segue para Abreu e Lima, na quarta (19), Igarassu, na quinta (20), e termina em Goiana, na sexta-feira (21).

Com entrada gratuita e classificação livre, as sessões serão realizadas ao ar livre, com exibição de curtas-metragens voltados ao público infantil e temas como sustentabilidade, ciência, tecnologia e meio ambiente.

Os filmes contam com recursos de acessibilidade e, durante as sessões, o público também poderá aproveitar distribuição gratuita de pipoca.

A estrutura do projeto é montada a partir de um furgão equipado com placas fotovoltaicas no teto, responsável por abastecer o cinema com energia solar.

“Levar cinema para as crianças, de forma lúdica, gratuita e sustentável, é uma maneira de ampliar horizontes, estimular a criatividade e fortalecer a cultura desde a infância. O CineSolarzinho foi criado exatamente com esse propósito: proporcionar uma experiência que une arte, educação e meio ambiente, despertando novos olhares para o mundo”, explica a idealizadora do CineSolar, Cynthia Alario.

O veículo transporta equipamentos de projeção e som, tela, cadeiras e sistemas de conversão e armazenamento de energia, além de objetos interativos que ajudam a explicar, de maneira lúdica, como a luz do sol pode ser transformada em eletricidade.

Projeto itinerante movido a energia solar passa por Cabo de Santo Agostinho, Abreu e Lima, Igarassu e Goiana. | Foto: Engie Brasil / Divulgação

Projeto itinerante movido a energia solar passa por Cabo de Santo Agostinho, Abreu e Lima, Igarassu e Goiana. | Foto: Engie Brasil / Divulgação

Projeto itinerante movido a energia solar passa por Cabo de Santo Agostinho, Abreu e Lima, Igarassu e Goiana. | Foto: Engie Brasil / Divulgação

Projeto itinerante movido a energia solar passa por Cabo de Santo Agostinho, Abreu e Lima, Igarassu e Goiana. | Foto: Engie Brasil / Divulgação

Projeto itinerante movido a energia solar passa por Cabo de Santo Agostinho, Abreu e Lima, Igarassu e Goiana. | Foto: Engie Brasil / Divulgação

Projeto itinerante movido a energia solar passa por Cabo de Santo Agostinho, Abreu e Lima, Igarassu e Goiana. | Foto: Engie Brasil / Divulgação

Projeto itinerante movido a energia solar passa por Cabo de Santo Agostinho, Abreu e Lima, Igarassu e Goiana. | Foto: Engie Brasil / Divulgação

Projeto itinerante movido a energia solar passa por Cabo de Santo Agostinho, Abreu e Lima, Igarassu e Goiana. | Foto: Engie Brasil / Divulgação

Projeto itinerante movido a energia solar passa por Cabo de Santo Agostinho, Abreu e Lima, Igarassu e Goiana. | Foto: Engie Brasil / Divulgação

Projeto itinerante movido a energia solar passa por Cabo de Santo Agostinho, Abreu e Lima, Igarassu e Goiana. | Foto: Engie Brasil / Divulgação

Projeto itinerante movido a energia solar passa por Cabo de Santo Agostinho, Abreu e Lima, Igarassu e Goiana. | Foto: Engie Brasil / Divulgação

Projeto itinerante movido a energia solar passa por Cabo de Santo Agostinho, Abreu e Lima, Igarassu e Goiana. | Foto: Engie Brasil / Divulgação

Projeto itinerante movido a energia solar passa por Cabo de Santo Agostinho, Abreu e Lima, Igarassu e Goiana. | Foto: Engie Brasil / Divulgação

Projeto itinerante movido a energia solar passa por Cabo de Santo Agostinho, Abreu e Lima, Igarassu e Goiana. | Foto: Engie Brasil / Divulgação

Projeto itinerante movido a energia solar passa por Cabo de Santo Agostinho, Abreu e Lima, Igarassu e Goiana. | Foto: Engie Brasil / Divulgação



Além das sessões, o CineSolarzinho promove a Oficinema Solar em escolas públicas das cidades visitadas. Além disso, a programação reúne 22 curtas-metragens e documentários brasileiros e de países como Argentina e Uruguai.

Com celulares e tablets, crianças e jovens participam da criação e produção de um curta-metragem, que será exibido durante a sessão noturna aberta à população.

A atividade apresenta aos estudantes conceitos de sustentabilidade e linguagem audiovisual por meio da técnica de stop motion.

A curadoria é assinada pela E+, plataforma de entretenimento educativo na América Latina, em parceria com a curadora e diretora da Sétima Cinema, Ana Arruda. As produções abordam temas ligados à imaginação, à natureza, à diversidade cultural e às experiências do universo infantil.

A 6ª edição do CineSolarzinho é realizada pela Brazucah Produções e pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet, com patrocínio da ENGIE Brasil.

A iniciativa conta ainda com o apoio das prefeituras de Cabo de Santo Agostinho, Abreu e Lima e Goiana, além de organizações e coletivos locais em Igarassu e Goiana.

“Apoiar o CineSolarzinho é contribuir para o desenvolvimento social por meio da cultura e da sustentabilidade, levando cinema e educação ambiental a comunidades e estimulando novas gerações a refletirem sobre energia limpa, cidadania e preservação", iniciou a gerente de Segurança, Meio Ambiente, Saúde e Responsabilidade Social da ENGIE Soluções de Operação e Manutenção. "Acreditamos que a arte, aliada à tecnologia sustentável, tem o poder de ampliar horizontes, transformar trajetórias e fortalecer o protagonismo das pessoas em seus territórios”, completou.

O circuito passa, ao todo, por 11 cidades dos estados da Bahia, Sergipe, Pernambuco e Paraíba durante o mês de agosto, com expectativa de alcançar cerca de 1.650 pessoas.

A proposta é aproximar cultura, educação e sustentabilidade das comunidades, utilizando o cinema como ferramenta de formação e sensibilização ambiental.

Confira a programação abaixo:

Cabo de Santo Agostinho

Local: Praça do Idoso

Ponto de Referência: Ao lado do Centro Cultural Mestre Dié

Data: Terça-feira, 18 de agosto

Horários: 19h - 1ª sessão: curtas “Meio Ambiente”

20h - 2ª sessão: curtas “Infâncias e Brincadeiras”

20h - 2ª sessão: curtas “Infâncias e Brincadeiras” Entrada: Livre (não precisa de ingressos)

Atração: Pipoca de graça e visita ao furgão do CineSolar

Endereço: Rua Luís Pereira da Paz - Ponte dos Carvalhos, Cabo de Santo Agostinho

Local em caso de chuva: Auditório do Centro Cultural

Abreu e Lima

Local: Academia das Cidades de Caetés I

Data: Quarta-feira, 19 de agosto

Horários: 18h - 1ª sessão: curtas “Cooperação e Amizade”

19h - 2ª sessão: curtas “Luz, Sonho e Inclusão”

19h - 2ª sessão: curtas “Luz, Sonho e Inclusão” Entrada: Livre (não precisa de ingressos)

Atração: Pipoca de graça e visita ao furgão do CineSolar

Endereço: Avenida D, s/n - Caetés I, Abreu e Lima

Local em caso de chuva: Salão de Festas da EM Eberson Santos de Meireles, na mesma rua

Igarassu

Local: Em frente à Associação de Moradores da Vila Fachesf

Data: Quinta-feira, 20 de agosto

Horários: 19h - 1ª sessão: curtas “Cooperação e Amizade”

20h - 2ª sessão: curtas “Luz, Sonho e Inclusão”

20h - 2ª sessão: curtas “Luz, Sonho e Inclusão” Entrada: Livre (não precisa de ingressos)

Atração: Pipoca de graça e visita ao furgão do CineSolar

Endereço: Rua Maria Correia de Morais, 130 - Santa Rita, Igarassu

Goiana

Local: Em frente à sede do Caboclinho Tupy Nambá

Data: Sexta-feira, 21 de agosto

Horários: 19h - 1ª sessão: curtas “Cooperação e Amizade”

20h - 2ª sessão: curtas “Luz, Sonho e Inclusão”

20h - 2ª sessão: curtas “Luz, Sonho e Inclusão” Entrada: Livre (não precisa de ingressos)

Atração: Pipoca de graça e visita ao furgão do CineSolar

Endereço: Rua Atrás do Carmo, s/n - Zona Residencial 09 (ZR-09), Goiana

Veja também