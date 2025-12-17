A- A+

SOLIDARIEDADE Centro recebe ações do 3º Mutirão PopRuaJud PE nesta quarta-feira (17) Equipamento da Prefeitura do Recife concentra serviços de cidadania, justiça, saúde e assistência social para a população em situação de rua

O Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua (Cinpop), recebe nesta quarta-feira (17), das 8h às 12h30, o 3º Mutirão PopRuaJud Pernambuco - Recife.

Esta é uma iniciativa voltada à ampliação do acesso à cidadania, à justiça e a direitos básicos para pessoas em situação de rua. No Brasil, o Cinpop é o primeiro equipamento urbano com essa finalidade e faz parte da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome.

A ação reúne instituições do sistema de justiça, órgãos públicos e organizações da sociedade civil, oferecendo uma série de serviços gratuitos em um único espaço.

Entre os órgãos participantes estão o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6), Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), além de órgãos federais, estaduais, municipais e entidades da sociedade civil.

Para a secretária de Assistência Social e Combate à Fome do Recife, Pâmela Alves, a realização do mutirão no Cinpop se comunica diretamente com a proposta do equipamento.

“O Cinpop foi criado justamente para concentrar, em um único espaço, uma rede integrada de serviços que garantam dignidade, cidadania e acesso a direitos à população em situação de rua. Receber o Mutirão PopRuaJud reforça esse objetivo e fortalece a atuação intersetorial que orienta a política de assistência social do Recife”, destacou.

Durante o mutirão, serão oferecidos serviços nas áreas de documentação e cidadania, justiça e direitos humanos, saúde, assistência socioassistencial e inclusão produtiva.

O TRE-PE, por exemplo, realizará alistamento eleitoral (emissão do primeiro título), regularização da situação eleitoral, atualização cadastral, coleta biométrica e atendimento da Ouvidoria Eleitoral.

Também estarão disponíveis atendimentos como emissão de CPF, RG (Carteira de Identidade Nacional), segundas vias de certidões, consultas e orientações previdenciárias, assistência jurídica gratuita, cadastro e regularização no CadÚnico, além de consultas de saúde, testagens, atendimento psicológico e ações da política sobre drogas.

Além dos atendimentos institucionais, o Cinpop oferecerá serviços essenciais como banho, lavagem de roupas, corte de cabelo e salão solidário, reforçando o caráter humanizado da ação e o cuidado integral com a população em situação de rua.

Garantir direitos básicos e equidade social a pessoas em situação de rua é um dos objetivos deste mutirão. Foto: Douglas Fagner / PCR

Cinpop

O Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua (Cinpop), foi inaugurado no dia 06 de outubro, e é um equipamento pioneiro que consolida, em um único local, uma ampla rede de serviços sociais, jurídicos, de saúde e de inclusão produtiva.

Localizado na Rua Coelho Leite, 677, no bairro de Santo Amaro, o centro funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, com estrutura moderna e capacidade para atender cerca de 150 pessoas por dia, um aumento de 200% em relação a um Centro Pop tradicional. O investimento foi de R$ 1,1 milhão

Esse centro representa um marco na política municipal de assistência social ao oferecer atendimento humanizado, ampliado e integrado para pessoas em situação de extrema vulnerabilidade.

O equipamento potencializa e qualifica os serviços já realizados pelos Centros POPs do Recife, incorporando novas políticas públicas e parcerias estratégicas que fortalecem a rede de proteção social.

No local, as pessoas em situação de rua têm acesso a guarda-volumes e documentos, espaços de repouso, refeitório, salas de atendimento, espaço de beleza, closet social, lavanderia, salas de oficinas e cursos de qualificação profissional, garantindo segurança, alimentação, higiene, descanso e acesso à direitos.

Serviço

3º Mutirão PopRuaJud PE - Recife

Quando: Quarta-feira, 17 de dezembro de 2025

Horário: 8h às 12h30

Local: Cinpop - Rua Coelho Leite, nº 677 - Santo Amaro, Recife/PE

