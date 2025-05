Cinzas de Mujica descansarão ao lado de Manuela, sua cadela de três patas

A- A+

Os restos mortais do ex-presidente do Uruguai José "Pepe" Mujica, morto nesta terça-feira, aos 89 anos, serão cremados e descansarão ao lado de Manuela, sua cadela de três patas, no sítio onde ele morava com a esposa, Lucia Topolansky, nos arredores de Montevidéu. O pedido foi feito pelo próprio Mujica e revelado há poucos meses.

"Meu futuro destino é embaixo daquela pedra, onde Manuela [sua cachorra] está enterrada. Quando eu morrer, vão me queimar e me enterrar lá", disse o ex-guerrilheiro tupamaro, ao site Infobae, em dezembro de 2024, apontando para uma mesa próxima.

Manuela, que não tinha uma pata porque Mujica a atropelou acidentalmente com um trator, se tornou uma companheira inseparável do casal de líderes políticos. O animal morreu em junho de 2018, aos 22 anos de idade.

Após sua morte, foi o próprio Mujica quem a enterrou na chácara onde morava com a esposa, ao lado de onde pediu para ter suas próprias cinzas depositas.

A morte de Manuela deixou marcas profundas em Mujica. Em agosto daquele ano, ele renunciou ao cargo no Senado alegando “motivos pessoais e cansaço da longa jornada”.

Alguns dias depois, porém, confessou, durante um churrasco com companheiros de seu partido, Frente Ampla, que o verdadeiro motivo pelo qual estava se aposentando da vida política era a morte de Manuela.

— Há um tempo para chegar e um tempo para partir. O tempo não perdoa nem mesmo as pedras. Vou confessar, sabe quando tomei minha decisão? Quando a Manuela morreu. Ainda sinto falta dela. Olho para o cantinho onde ela dormia. Coisas que têm vida. Pensar que um cara que trabalhou e trabalhou, um bichinho desses matou o menino velho que ele tinha dentro dele. Coisas da vida — explicou Mujica, citado pelo canal Telemundo.

O vínculo inquebrável de Mujica com sua cadela Manuela era conhecido por todos. Em 2015, quando recebeu a BBC Londres em sua chácara, o ex-presidente referiu-se a ela como "o membro mais leal do meu governo".

"Ela está comigo há 18 anos, é uma senhora idosa", afirmou. "Eu gosto muito de animais... Quanto mais eu conheço as pessoas."

Manuela tornou-se uma figura reconhecida mundialmente, pois estava sempre presente nas entrevistas que Mujica concedia em sua chácara. O ex-presidente também a levou para eventos e apresentações, e há até mesmo vídeos no YouTube e uma conta não oficial no Twitter em seu nome.

Figura emblemática da esquerda latino-americana, Mujica conquistou seguidores em todo o mundo com sua retórica anticonsumista, estilo direito e modo de vida austero.

Em 2020, ao ser eleito presidente do Uruguai, recusou-se a mudar para a residência oficial de Suárez, e optou por continuar no lugar onde passou a maior parte da vida: seu sítio em Rincón del Cerro, um bairro operário a cerca de 20 minutos do centro de Montevidéu.

Na pequena propriedade de 20 hectares (equivalentes a cerca de 20 campos de futebol), ele viveu com Lucía até o último dia de sua vida.

