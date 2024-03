A- A+

Recife Ciranda e maracatus de baque solto e virado ganham título de Patrimônio Cultural Imaterial do Recife Também foi sancionado, por meio da Lei 19.188, o Dia Municipal do Maracatu de Baque Solto

A ciranda e os maracatus de baque solto e de baque virado receberam o título de Patrimônio Artístico e Cultural Imaterial do Recife. A informação foi divulgada no Diário Oficial da capital pernambucana, nesta quinta-feira (21).

O documento também sancionou, por meio da Lei 19.188, o Dia Municipal do Maracatu de Baque Solto, que entrará no calendário oficial de eventos do Recife, anualmente, no dia 12 de novembro.

De autoria do vereador Almir Fernando (PSB), os projetos foram aprovados pela Câmara Municipal do Recife em setembro e agosto de 2023, e sancionados no dia 18 de março.

A ciranda é uma manifestação cultural que envolve performances poéticas, musicais e coreográficas, rodeada de significados em que são trazidos à tona sentimentos de celebração e pertencimento, abrangendo os ciclos da vida e as brincadeiras de criança.

O maracatu de baque virado, também conhecido como “maracatu nação”, é uma manifestação cultural com ritmo afro-brasileiro, dança e ritual de sincretismo religioso de origem pernambucana.

Já o maracatu de baque solto, também conhecido como “maracatu rural”, é uma manifestação cultural com características plásticas, cênicas, musicais e poéticas próprias da Mata Norte de Pernambuco.

