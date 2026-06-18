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CULTURA Circo Celestia realiza temporada no Recife com sessão inclusiva no próximo domingo (21) Espetáculo ocorre às 10h30 e reúne atrações circenses e números radicais, com apresentação adaptada para pessoas PcDs ou diagnosticadas com TEA e TDAH

O Circo Celestia promove, neste mês de junho, temporada no Recife com apresentações realizadas no estacionamento da Faculdade Universo, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul.

A programação conta com números de circo, música, dança e teatro, além de atrações radicais. Um dos destaques da temporada é o freestyle motocross, modalidade que faz parte do espetáculo com apresentações do piloto brasileiro Jonilson Silva, campeão mundial da categoria.

O público também acompanha números de palhaços, equilibristas, mágicos, trapezistas e o Globo da Morte.

De forma inédita no Nordeste, o evento integra o grupo da família Stevanovich, tradicional no segmento circense internacional, e reúne mais de 200 profissionais em uma produção que utiliza aproximadamente 800 toneladas de equipamentos transportados por 40 carretas.

A estrutura ocupa uma área de 15 mil metros quadrados e tem a capacidade para receber 1.900 espectadores por sessão. Além disso, o espaço conta com os setores Camarote Poltrona Cine, Central VIP, Lateral e Promocional, bem como a praça de alimentação, área de conveniência e sanitários climatizados.

O Circo Celestia está em temporada no Recife, no estacionamento da Faculdade Universo, na Imbiribeira, reunindo números circenses, música, dança e atrações radicais | Foto: Bryan Stevanovich/Circo Celestia

Sessão inclusiva

Como parte da programação da temporada, o Circo Celestia promove, neste domingo (21), às 10h30, uma sessão inclusiva voltada para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Pessoas com Deficiência (PcD).

Nas apresentações, algumas adaptações serão adotadas para proporcionar maior conforto ao público. As luzes terão intensidade reduzida, a trilha sonora será executada em formato acústico e serão retirados números que possam provocar ruídos intensos ou estímulos excessivos.

As pessoas com deficiência (PcD) ou diagnosticadas com TEA e TDAH terão acesso gratuito à sessão mediante apresentação de laudo médico ou documento comprobatório da condição.

Os ingressos para acompanhantes podem ser adquiridos antecipadamente pelo site oficial do circo ou na bilheteria instalada no local. A iniciativa faz parte das ações de acessibilidade desenvolvidas pelo Circo Celestia no decorrer de sua temporada na capital pernambucana.

Serviço:

Circo Celestia – Temporada Recife

Local: Estacionamento da Faculdade Universo

Endereço: Avenida Mascarenhas de Moraes, 2169 – Imbiribeira, Recife

Sessão Inclusiva

Data: Domingo, 21 de junho de

Horário: 10h30

Entrada gratuita: Pessoas com TEA, TDAH e pessoas com deficiência (PcDs), mediante apresentação de laudo médico ou documento comprobatório.

Ingressos para acompanhantes: Pelo site ou pela bilheteria do circo

Horários das apresentações regulares:

20h30 – Segundas, terças e quintas-feiras

18h30 e 20h30 – Sextas-feiras

16h, 18h e 20h – Sábados, domingos e feriados

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