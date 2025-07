A- A+

Inclusão Circo Sem Barreiras: projeto de inclusão social abre inscrições A ação reúne adolescentes e jovens com síndrome de Down e/ou deficiência intelectual

O UNINASSAU vai abrir inscrições para o projeto Circo Sem Barreiras, em parceria com o Instituto Ser Educacional e a Cia Brincantes de Circo.

Em sua 10ª edição, 20 pessoas serão selecionadas para participarem de aulas de malabares, equilíbrio e dança. Os interessados podem se inscrever nos dias 09 e 11 de julho, das 14h às 17h, no Bloco B da instituição, localizado no Derby, área central do Recife.

O Circo sem Barreiras busca a inclusão social por meio de atividades circenses. O público-alvo são adolescentes e jovens com síndrome de Down e/ou deficiência intelectual, de 16 a 29 anos.

De acordo com a gerente de Governança Ambiental e Social da UNINASSAU, Adriane Mendes, o objetivo do projeto é proporcionar aos participantes um espaço seguro e estimulante para o desenvolvimento de suas capacidades físicas, cognitivas e sociais.



“Além disso, mostra como a arte pode quebrar barreiras. Essa é uma oportunidade dos adolescentes e jovens descobrirem seus próprios talentos e se sentirem protagonistas de suas histórias”, destacou.



Documentos necessários

Os documentos necessários no momento da inscrição são cópias do RG e CPF do responsável legal e do adolescente ou jovem com síndrome de Down e/ou deficiência intelectual, comprovante de residência e declaração médica de aptidão do participante para realização de atividade física.



Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (81) 3413-4611 - Ramal: 1014312.

