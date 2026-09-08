A- A+

CORRIDA Circuito das Estações realiza etapa Primavera no Recife neste domingo (13) Corrida terá percursos de 5 km, 10 km e 18 km, com largadas a partir das 6h no Forte Brum

O Recife recebe, no próximo domingo (13), a etapa Primavera do Circuito das Estações 2026. A corrida será realizada com largada no Forte Brum, na Praça da Comunidade Luso Brasileira, e terá percursos de 5 km, 10 km e 18 km.

As provas de 10 km e 18 km começam às 6h, enquanto a largada dos 5 km está marcada para 6h30.

A etapa reúne corredores de diferentes níveis e marca a terceira fase do calendário anual do circuito, depois das provas de Outono e Inverno.

Para quem acompanha as quatro etapas, a corrida também representa mais um passo na busca pela tradicional mandala.

Em 2026, o circuito adotou o tema “Escreva Sua História”. A etapa da Primavera é apresentada como um momento de renovação e evolução, em que os corredores podem testar os resultados obtidos durante os meses de treinamento antes da última prova do ano.

“Recife sempre recebe o Circuito das Estações com muita energia. A cidade tem uma comunidade apaixonada pela corrida, que faz das ruas e da orla um grande ponto de encontro para o esporte. A etapa Primavera representa esse momento em que os corredores colhem os resultados da dedicação aos treinos e seguem motivados para fechar a temporada da melhor forma possível”, destaca o Head de Produtos da Norte Marketing Esportivo, Matheus Falconi.

A retirada dos kits ocorre nos dias 11 e 12 de setembro, a partir das 10h, na Decathlon do Shopping Recife, localizada na Rua Padre Carapuceiro, 777, no Piso 2. Os valores e as opções de kits podem ser consultados no site oficial do evento.

Criado em 2006, o Circuito das Estações já reuniu mais de 10 milhões de participantes ao longo de sua história. A organização do evento é da Ação Concreta, com apoio da Decathlon.

As inscrições para a etapa do Recife permanecem abertas no site oficial do Circuito das Estações.

Veja também