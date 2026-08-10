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CORRIDA Circuito das Estações terá etapa Primavera no Recife no dia 13 de setembro Prova contará com percursos de 5 km, 10 km e 18 km, com largada no Forte Brum

Recife recebe, no dia 13 de setembro, a etapa Primavera do Circuito das Estações 2026. A corrida terá largada no Forte Brum, na Praça da Comunidade Luso Brasileira. Os participantes poderão escolher entre os percursos de 5 km, 10 km e 18 km.

A etapa chega à capital pernambucana após as provas de Outono e Inverno e representa a reta final do calendário do circuito, que ainda terá a corrida de Verão.

A prova também será uma oportunidade para os corredores acompanharem a evolução obtida ao longo da temporada e avançarem na busca pela tradicional mandala do evento, formada pela união das medalhas das quatro etapas.

Com o tema “Escreva Sua História”, a temporada de 2026 utiliza cada estação como uma etapa da trajetória dos corredores. Na Primavera, o foco está na renovação e na evolução alcançada durante o ano, antes da conclusão do circuito no Verão.

Sobre o circuito

Criado em 2006, o Circuito das Estações já reuniu mais de 10 milhões de participantes ao longo de sua história.

O evento é dividido em quatro etapas: Outono, Inverno, Primavera e Verão. Quem completa todas as provas recebe as medalhas que, juntas, formam a mandala, um dos símbolos da competição.

As inscrições para a etapa de Recife já estão abertas no site oficial do Circuito das Estações. Os valores e as opções de kits estão disponíveis na plataforma.

As informações sobre o horário de largada e a retirada dos kits ainda serão divulgadas.

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