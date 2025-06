A- A+

São João 2025 Circuito do Milho de Olinda: programação encerra nesta segunda (23) reunindo arrastapé e muito sabor O evento ocorre nos bairros de Rio Doce, Peixinhos, Tabajara e Sítio Novo, das 14h às 16h,

Considerado um evento essencial das celebrações juninas de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), o tradicional Circuito do Milho encerra nesta segunda-feira (23) com uma programação que une muita música e comida.

A celebração, que iniciou no último sábado (21), acontece em quatro pontos da cidade: Rio Doce, Peixinhos, Tabajara e Sítio Novo. A programação do Circuito do Milho de Olinda acontece das 14h às 16h.

O evento ocorreu também durante a parte da manhã desta segunda, das 8h às 10h.

Durante a festa, a expectativa é que os números de 2024 sejam superados. No ano passado, 290 toneladas de milho foram comercializadas, resultando na injeção de R$ 4,8 milhões na economia da cidade. Além disso, em mãos de milho, a conta chegou a 23.191, rendendo 1.159.400 espigas.

Confira a programação musical do Circuito do Milho de Olinda:

Quarteto Fulô

Gilmar Leite

Trio ForroMania

Zinho e Paulina

Forró da Serra

Trio Palha Fina

Trio Croatá

Trio os Cangaços

Forró Beberibe

Forró Zen

Confira os locais e horários do Circuito do Milho de Olinda:

Rio Doce (Em frente ao Mercado Público de Rio Doce)

8h às 10h

14h às 16h

Peixinhos (Em frente ao Mercado Público, na Avenida Presidente Kennedy)

8h às 10h

14h às 16h

Tabajara (Na Praça Mestre Salustiano, às margens da PE-15)

8h às 10h

14h às 16h

Sítio Novo

8h às 10h

14h às 16h



