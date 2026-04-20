Circuito Literário de Pernambuco chega ao Recife com programação gratuita a partir desta quarta (22)
Evento reúne livros e ações de incentivo à leitura no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, até o dia 28 de abril
O Circuito Literário de Pernambuco (Clipe) chega ao Recife com uma programação diversa, que reúne livros, formação e ações de incentivo à leitura para todos os públicos a partir desta quarta-feira (22).
Nesta edição, o evento contará com uma estrutura composta por 51 estandes e um acervo que reúne obras de mais de 600 editoras.
A programação será realizada até o dia 28 de abril, no Centro de Convenções de Pernambuco (Cecon), em Olinda, com entrada gratuita.
Ao longo dos dias, o público poderá participar de palestras, oficinas, rodas de conversa e apresentações artísticas e culturais, das 9h às 21h.
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O evento foi estruturado em quatro etapas sucessivas, iniciadas em março, já tendo passado pelos municípios de Serra Talhada e Petrolina. A última parada será em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, no mês de maio, com uma proposta de acesso mais amplo e equitativo ao patrimônio cultural e literário em diferentes regiões do estado.
A Etapa Metropolitana, que é a terceira do circuito, prevê a participação de aproximadamente 20.791 servidores da educação, sendo 16.566 professores e 4.225 analistas e assistentes, todos contemplados com o Bônus-Livro.
O evento terá como foco especial o público das Gerências Regionais de Educação (GREs) que compõem as Regiões Metropolitanas e Zonas da Mata Norte e Mata Centro: GRE Recife Sul; GRE Recife Norte; GRE Metropolitana Sul; GRE Metropolitana Norte; GRE Mata Norte (Nazaré da Mata); e GRE Mata Centro - Vitória.
Entre os destaques da programação estão o empreendedor Everton Miranda, o escritor e teólogo Artur Eduardo da Silva Neto, o professor, escritor e contador de histórias Filipe Macedo e o escritor e jornalista Fabson Pereira.
Na programação musical, o público contará com apresentações da cantora Vanessa Cardoso, Banda Sedutora, Maciel Melo, Kátia di Tróia e Irah Caldeira.
Bônus Livro
Ao longo da realização do Clipe, os profissionais da educação receberão o Bônus Livro, iniciativa que visa incentivar o acesso à leitura e à formação continuada.
Por meio do benefício, docentes, analistas e assistentes administrativos têm a oportunidade de adquirir obras literárias e pedagógicas diretamente nos estandes do evento.
Os valores do benefício variam de acordo com a função exercida, sendo de R$ 1.090,14 para professores e de R$ 545,07 para analistas e assistentes administrativos.
O crédito poderá ser utilizado em qualquer uma das quatro etapas do Circuito Literário de Pernambuco 2026, para que os profissionais possam escolham os títulos de seu interesse ao longo da programação realizada em diferentes regiões do Estado.
Confira a programação da Etapa Metropolitana do Circuito Literário de Pernambuco (Clipe):
Dia 22 de abril - quarta-feira
09:00 - Banda Marcial Rotary do Alto Pascoal - Itinerante
09:15 - Banda Marcial Rosa Magalhães - Itinerante
09:30 - Apresentação Cultural da Erem Beberibe - Itinerante
10:00 - Abertura Oficial - Palco
11:00 - Everton Miranda - Estande da Educação
14:00 - Escritor e Teólogo Artur Eduardo da Silva Neto - Estande da Educação
15:00 - Everton Miranda - Estande da Educação
16:00 - Momento Gerência: Temática do Ano Letivo - Estande da Educação
18:00 - Vanessa Cardoso e Banda - Palco
Dia 23 de abril - quinta-feira
09:00 - Banda Confederação do Equador - Itinerante
11:00 - Teta Barbosa - Estande da Educação
13:00 - Grupo cultural da Erem Benedita de Moraes - Itinerante
14:00 - Teta Barbosa - Estande da Educação
16:00 - Estudantes vencedores do TCF 2025 - Estande da Educação
17:00 - Professores Escritores: Professora Yasmin Rita - Obra: Cora: Saga dos Afilhados do Mundo
Professora Daiane Andrade - Obra: Luzes Brancas de Dezembro
Professor Walmir Heráclito N. Xavier - Obra: Múltiplos Olhares: Tendências e Contextos - Estande da Educação
18:00 - Rafael e Gabriel - Palco
Dia 24 de abril - sexta-feira
09:00 - Banda Marcial Antônio Correia de Araújo - Itinerante
10:00 - Filipe Macedo (Passarinho) - Estande da Educação
11:00 - Kátia Pardal - Estande da Educação
13:00 - Atração Cultural: Grupo de Arte e Música da Erem Edson Moury Fernandes
Espetáculo: Os 4 Reinos - Palco
14:00 - CEPE - Estande da Educação
15:00 - Escritora Lúcia Serrano - Estande da Educação
16:00 - Contação de história, lançamento de Livro e bate papo com a autora Érica Montenegro de Melo
16:30 - Professores Escritores: Professora Maria de Fátima Belarmino - Obra: A Menina que Não Sabia Estudar
Professor Sérgio do Nascimento Cavalcante - Obra: Neurociência e o Papel do Educador no Século XXI
Professora Telma Rejane Pinto dos Santos - Obra: Edwirges de Sá Pereira: Um Caminho de Inspiração para a Juventude - Estande da Educação
18:00 - Maciel Melo - Palco
19:30 - Bate papo com o escritor Cláudio Wianey - Palco
Dia 25 de abril - sábado
09:00 - Banda Marcial Dr. Alexandrino da Rocha - Itinerante
10:00 - Professora escritora: Laudilene Lima - Estande da Educação - Obra: Mulheres da Torre - Estande da Educação
11:00 - Filipe Macedo (Passarinho) -Estande da Educação
13:00 - Grupo Cultural JC Dance, da Erem Senador João Cleofas - Palco
14:00 - Thais Roque - Estande da Educação
15:00 - Professores e Alunos Escritores: Professor Escritor Paulo Gustavo Sabino Ramos - Obras: No Farfalhar das Asas da Borboleta: História de Fantasia e Aventura de Yeveon e Pequenas Crônicas Pequenas
Estudante Ana Letícia Silva Costa - Obras: O Vale de Lágrimas e Coração Envenenado
Estudante Débora Letícia Barros da Silva - Obra: Seu Nome Escrito nas Estrelas - Estande da Educação
16:00 - Mesa: Violência Contra Meninas e Mulheres - Desafios Nos Espaços Escolares.
Palestrantes: Roseana Faneco, Viviane Gomes, Izabel Sena e Rosejara Ramos (Grupo Mulheres do Brasil) - Estande da Educação
17:00 - Apresentação Infantil - Palco
18:00 - Cenário de Novela - Palco
Dia 26 de abril - domingo
09:00 - Banda Professora Eliete Oliveira da Erefem Compositor Antônio Maria - Itinerante
10:00 - Momento Gerência - Gerência de Educação Inclusiva - Estande da Educação
Tema: Neurodivergência, Comunicação e Cidadania Digital: perspectivas sobre o dever da Educação Especial na garantia de direitos educacionais às pessoas com autismo - Estande da Educação
11:00 - Momento Gerência: Gerência de Educação do Campo - Estande da Educação
13:00 - Grupo Cultural Estrela de Erefem Stela Maria dos Santos Pinto Barros - Palco
Espetáculo Pernambuco Meu País
14:00 - Renata Fernandes - Estande da Educação
15:00 - Professores Escritores: Professora Escritora: Maria Alice dos Santos
Obra: Descolonizando o Ensino de Literatura na Escola
Adoção de Práticas de Letramento Racial Crítico a Partir de Contos de Autoras Negras Brasileiras
Professor Alexsandro Souto Maior
Obras: O Paraíso e Seus Destroços, O Casarão Misterioso de Dona Niná - Estande da Educação
16:00 - Professora Escritora: Márcia Rejane Almeida de Carvalho
Obra: Inclusão Escolar, Estudo Realizado com Alunos com Síndrome de Down no Município de Olinda
Professora escritora Gerlânia Arruda
Obra: Educação Ambiental, Direitos Humanos e Cidadania - Estande da Educação
17:00 - Show Infantil da Turma da Irazinha - Palco
18:00 - Kátia di Tróia - Palco
Dia 27 de abril - segunda-feira
09:00 - Banda Marcial da Erem Gabriela Mistral - Itinerante
10:00 - Almir Siqueira - Palco
11:00 - Momento Gerência: Gerência da Educação de Jovens e Adultos - Estande da Educação
12:30 - Grupo Cultural ETE Alfredo Freire - Palco
13:00 - Professores Escritores: Professor Héber Aragão - Obra: Confissões Atípicas
Professora Conceição Rodrigues - Obra: Os Dedos das Santas Costumam Faiscar - Estande da Educação
14:00 - Almir Siqueira - Palco
15:00 - Matheus e Katlinda e Banda - Palco
17:00 - Instituto Sempre Alerta - Escoteiros de Igarassu - Estande da Educação
18:00 - Banda Sedutora - Palco
Dia 28 de abril - terça-feira
09:00 - Banda Amaury de Medeiros - Itinerante
10:00 - Roberto Montanha - Estande da Educação
11:00 - Momento Gerência: Gerência de Direitos Humanos
Educação em Direitos Humanos - Estande da Educação
13:00 - Grupo Cultural Monte Verde da Erefem Monte Verde - Palco
14:00 - Roberto Montanha - Estande da Educação
15:00 - Escritor Fabson Pereira (escritor, jornalista e comunicador) - Livro: Sol e Chifre - Estande da Educação
16:00 - Alunos Escritores: Obra: Autores da Floresta (Diário de Bordo) - Estande da Educação
17:00 - Professor escritor: Professor Eduardo Santana - Obra: Narrar, Ouvir, Pensar: A Leitura Literária Crítica com o Uso do Podcast - Estande da Educação
18:00 - Irah Caldeira - Palco