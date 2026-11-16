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CORRIDA Circuito MDR oferece inscrições gratuitas para corrida no Recife Vagas serão destinadas a pessoas de baixa renda e grupos prioritários, por meio de coletivos e projetos sociais da Região Metropolitana

A etapa do Circuito Maratona do Rio (MDR) será realizada no dia 29 de novembro, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

Ao todo serão 140 inscrições gratuitas destinadas a pessoas de baixa renda e grupos prioritários. As vagas serão distribuídas por meio de coletivos e projetos sociais da Região Metropolitana do Recife.

A iniciativa faz parte de um Programa de Ações Afirmativas, que terá o Recife como cidade piloto. As cortesias representam aproximadamente 2% das inscrições da etapa e contemplam pessoas pretas e pardas, mulheres cis e trans, pessoas LGBTQIA+ e idosos a partir dos 60 anos.

Participantes

Entre os grupos envolvidos estão a Tropa dos Gorillas, da Zona Oeste; o Quebra Run, do Ibura; o Corre Delas, do Pina; e o Divas Running, que realiza atividades no Arruda, no Recife, em Casa Caiada, e em Olinda.

A Tropa dos Gorillas promove treinos de 5 km às quartas-feiras, nas regiões da Caxangá e Madalena. Já o Quebra Run reúne corredores às quintas-feiras, na Avenida Rio São Francisco, no Ibura.

Na Zona Sul, o Corre Delas realiza atividades voltadas ao público feminino, enquanto o Divas Running organiza encontros e eventos de corrida para mulheres. A iniciativa também contempla corredores e grupos do Morro da Conceição, na Zona Norte.

O Instituto Guia Social (IGS) também integra a relação de parceiros e ficará responsável pela distribuição de 20 inscrições gratuitas. As vagas fazem parte das 140 cortesias anunciadas pela organização.

Critérios para inscrição

A seleção dos participantes será realizada pelas próprias instituições parceiras, que receberão códigos individuais de gratuidade para utilização na plataforma oficial do evento.

Para os critérios de raça, gênero e orientação sexual, será considerada a autodeclaração, sem necessidade de documentação complementar.

Pessoas de baixa renda deverão estar inscritas no CadÚnico ou comprovar renda de até um salário mínimo por pessoa, mediante informação do Número de Identificação Social (NIS). Os participantes com 60 anos ou mais precisarão apresentar documento de identidade.

As inscrições gratuitas são independentes do benefício destinado a atletas com deficiência, que permanece com desconto de 50%, limitado a uma reserva equivalente a 1% das vagas da etapa.

Expansão

A organização acompanhará a utilização das inscrições, a presença dos beneficiários no dia da prova e a avaliação das entidades participantes. Os resultados da experiência no Recife poderão orientar a expansão do programa para outras etapas do Circuito MDR.

“Queremos que a largada do Circuito MDR se pareça com o Recife. A corrida de rua pode e deve ser para todo mundo, e isso passa por ir até quem ainda não chegou nela”, afirma Iris Pessoa, coordenadora de Produção do Circuito MDR.

ONGs, projetos sociais e coletivos da Região Metropolitana do Recife interessados em integrar a rede de parceiros podem entrar em contato pelo e-mail [email protected].

Para participar, é necessário comprovar atuação junto aos públicos contemplados e possuir CNPJ ativo ou vínculo institucional formal.

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