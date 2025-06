A- A+

CORRIDA DE RUA Circuito Sesc de Corridas abre inscrições para etapas em cinco cidades de Pernambuco; saiba mais Provas acontecem entre outubro e novembro no Recife, Jaboatão dos Guararapes, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina, com percursos de 5 km, 10 km e 15 km

Estão abertas as inscrições para o Circuito Sesc de Corridas 2025, que será realizado em cinco cidades de Pernambuco entre os meses de outubro e novembro.

O evento reúne atletas profissionais e amadores em provas com percursos de 5 km, 10 km e, em algumas cidades, também 15km.

As etapas ocorrem no Recife e Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana; Garanhuns, no Agreste; e Serra Talhada e Petrolina, no Sertão. As inscrições podem ser realizadas pelo site circuitodecorridas.sescpe.com.br.

Dividido nas categorias masculino e feminino (a partir de 14 anos), idosos (a partir de 60 anos) e pessoas com deficiência (PCD Unificado), o circuito premia os três primeiros colocados de cada categoria. Todos os participantes que concluírem a prova receberão medalhas.

"Correr é mais do que uma simples competição. É promoção da saúde, superação e integração social por meio do esporte. Para atletas e amadores, é o momento de desafiar limites, alcançar conquistas pessoais e vivenciar o espírito esportivo em um ambiente seguro e acolhedor", afirma Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac em Pernambuco.

A inscrição dá direito a um kit do atleta, com camisa, ecobag, viseira e número de peito, que deve ser retirado mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, destinado ao programa Sesc Mesa Brasil, que combate a fome em todo o país.

Trabalhadores do comércio e seus dependentes têm 50% de desconto na taxa de inscrição, mediante apresentação da credencial do Sesc. Pessoas com deficiência, idosos e associados ao Cartão do Empresário também têm acesso a valores reduzidos.

Etapas e datas

Na Região Metropolitana, a capital pernambucana recebe a primeira etapa no dia 4 de outubro, com largada no Bairro do Recife (Recife Antigo), na área central da cidade, e a segunda ocorre em Jaboatão dos Guararapes, no dia 9 de novembro, com saída do Sesc Piedade.

Em ambas, os percursos são de 5 km e 10 km. A inscrição custa R$ 67 (comerciários/dependentes), R$ 135 (público geral) e R$ 67,50 (idosos e PCDs).

A prova será realizada em Garanhuns no dia 23 de novembro, com largada no Parque Euclides Dourado, também com percursos de 5 km e 10 km. As taxas variam de R$ 60 a R$ 120, a depender da categoria.

Serra Talhada sedia a etapa no dia 19 de outubro, com saída da Estação do Forró, enquanto Petrolina realiza a prova no dia 26 de outubro, com largada no Sesc Petrolina e três opções de percurso: 5 km, 10 km e 15km. Em ambas as cidades, os valores de inscrição seguem os mesmos de Garanhuns.

Serviço

Circuito Sesc de Corridas 2025

Etapa Recife - Recife Antigo

Data: 04/10

Horário: 17h30

Taxa: R$ 67 (comerciário/dependente), R$ 135 (público geral) e R$ 67,50 (pessoa idosa e PCDs)

Retirada dos kits: 02/10 e 03/10, das 15h às 20h - local a definir

Informações: (87) 98126-3789

Etapa Jaboatão dos Guararapes - Sesc Piedade

Data: 09/11

Horário: 06:30h

Taxa: R$ 67 (comerciário/dependente), R$ 135 (público geral) e R$ 67,50 (pessoa idosa e PCDs)

Retirada dos kits: 07/11 - 15:00 às 20:00 e 08/11 - 09h as 16h - local a definir

Informações: (87) 98126-3789

Etapa Garanhuns – Parque Euclides Dourado

Data: 23/11

Horário: 07:00h

Taxa: R$ 60 (comerciário/dependente) R$ 120 (público geral) R$ 60 (pessoa idosa e PCDs)

Retirada dos kits: 21 e 22/11 - 15h às 20h - Ginásio do Sesc Garanhuns

Informações: (87) 98126-3789

Etapa Serra Talhada – Estação do Forró

Data: 19/10

Horário: 06:00h

Taxa: R$ 60 (comerciário/dependente) R$ 120 (público geral) R$ 60 (pessoa idosa e PCDs)

Retirada dos kits: 17/10 das 17h às 21h e 18/10 das 09h às 13h - Sesc Serra Talhada

Informações: (87) 98126-3789

Etapa Petrolina – Sesc Petrolina

Data: 26/10

Horário: 06:30h

Taxa: R$ 60 (comerciário/dependente) R$ 120 (público geral) R$ 60 (pessoa idosa e PCDs)

Retirada dos kits: 24 e 25/10, das 15h às 20h - Sesc Petrolina

Informações: (87) 98126-3789

