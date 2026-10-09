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Mobilidade Circulação de veículos no Ramal da Arena será liberada a partir deste sábado (10) Serviços incluem seis eixos viários, sendo duas faixas exclusivas para BRT, drenagem, pavimentação, calçadas, ciclovia e iluminação em LED

O tráfego de veículos no Ramal da Arena, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR), será liberado a partir deste sábado (10).

O investimento do governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), foi de R$ 62,3 milhões para a conclusão e requalificação do ramal.

Foram implantados seis eixos viários, incluindo duas faixas exclusivas para o sistema BRT, além de drenagem, pavimentação, calçadas, ciclovia, iluminação em LED e sinalização para conectar o ramal à Avenida Belmino Correia e ao Terminal Integrado de Camaragibe. Este último ainda está em obras.

De acordo com o secretário interino da Seduh, Francisco Sena, a conclusão marca um "avanço decisivo" para a mobilidade da RMR.

"Trata-se de uma intervenção robusta e há muito esperada, que entrega infraestrutura completa", destacou.

A intervenção concluiu a obra planejada para a Copa do Mundo de 2014, da qual Pernambuco foi uma das sedes.

Andamento

Segundo a gestão estadual, segue em finalização a implantação da sinalização e a pavimentação das calçadas nesse trecho do Ramal da Arena.

Também segue em andamento a intervenção no Eixo 5.000, parte que não integrava o projeto original do Ramal, em 2014.

Os trabalhos se concentram na requalificação de pavimentos deteriorados, conclusão de sistemas de drenagem, pavimentação e sinalização de ruas laterais de conexão e instalação de iluminação pública.

Essa obra conta com investimento de R$ 15,3 milhões em uma área estimada de 30 mil metros quadrados. A previsão de entrega é dezembro de 2026.



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