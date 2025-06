Cirurgia bariátrica: estudo descobre que a autoestima dos pacientes aumenta dentro de um ano

A- A+

Pesquisadores do Geisinger Medical Center descobriram que, após um ano de cirurgia bariátrica, as pontuações de autoestima dos pacientes mais que dobraram. Os números foram apresentados na Reunião Científica Anual de 2025 da Sociedade Americana de Cirurgia Metabólica e Bariátrica (ASMBS).

Os índices de autoestima aumentaram de 33,6 para 77,5 – um aumento de mais de 40 pontos. Quanto maior a pontuação em uma escala de 0 a 100, maior o nível de autoestima e a qualidade de vida. Segundo os pesquisadores, os índices foram mais altos entre aqueles que perderam mais peso, apesar das diferenças demográficas, incluindo gênero, idade, raça ou tipo de procedimento bariátrico.

“Compreender o estigma do peso e os fatores psicossociais associados à obesidade é essencial para oferecer um atendimento holístico. Embora esses fatores não devam determinar a decisão de se submeter à cirurgia bariátrica, eles devem ser uma parte importante da conversa”, disse o coautor do estudo, Dr. Justin Dhyani, do Geisinger Medical Center em Danville, Pensilvânia.

O estigma do peso está associado a desfechos adversos para a saúde, incluindo depressão, ansiedade, transtornos alimentares e baixa autoestima.

“O estigma do peso é um problema sério que impõe uma carga psicológica extra aos pacientes que lutam contra a obesidade, e não há desculpa para isso. Este estudo mostra que precisamos entender o que os pacientes estão passando e apoiá-los e empoderá-los enquanto lidam com sua saúde e tomam decisões sobre o tratamento", disse Ann M. Rogers, presidente da ASMBS.

Os pesquisadores usaram um banco de dados mantido prospectivamente para identificar 5.749 pacientes com 18 anos ou mais e índice de massa corporal (IMC) de 35 ou mais que passaram por cirurgia metabólica e bariátrica entre 2006 e 2019.

Os pacientes responderam à pesquisa Impact of Weight Quality of Life antes da operação e 12 meses após a operação para avaliar o estigma do peso e sua qualidade de vida.

