OBESIDADE Cirurgia bariátrica para perda de peso mostra maiores benefícios a longo prazo do que remédios GLP-1 Estudo foi publicado na Nature Medicine e acompanhou quase 4 mil adultos com diabetes e obesidade atendidos na Cleveland Clinic por até 10 anos

Pessoas com obesidade e diabetes tipo 2 que passam por cirurgia para perda de peso (como a bariátrica) vivem mais e enfrentam menos problemas de saúde sérios em comparação com aquelas tratadas apenas com medicamentos agonistas do receptor GLP-1 (como o ozempic), revelou um estudo da Cleveland Clinic.

Pacientes submetidos à cirurgia bariátrica ou metabólica perderam mais peso, obtiveram melhor controle glicêmico e passaram a depender menos de medicamentos para diabetes e doenças cardíacas ao longo de 10 anos.

"Mesmo com os melhores medicamentos atuais, a cirurgia metabólica oferece benefícios únicos e duradouros para pessoas com obesidade e diabetes. Os benefícios que observamos foram além da perda de peso. A cirurgia foi associada a menos problemas cardíacos, menos doenças renais e até mesmo a taxas mais baixas de danos oculares relacionados ao diabetes”, disse Ali Aminian, diretor do Instituto Bariátrico e Metabólico da Cleveland Clinic e principal pesquisador do estudo.

O estudo M6 (Morbidade e Mortalidade Macrovascular e Microvascular após Cirurgia Metabólica versus Medicamentos) foi publicado na Nature Medicine e acompanhou quase 4 mil adultos com diabetes e obesidade atendidos na Cleveland Clinic por até 10 anos.

Entre eles, 1.657 foram submetidos a cirurgia metabólica (incluindo bypass gástrico ou gastrectomia vertical), enquanto 2.275 foram tratados com medicamentos GLP-1 (incluindo liraglutida, dulaglutida, exenatida, semaglutida e tirzepatida).

Os agonistas do receptor GLP-1 (peptídeo semelhante ao glucagon-1) são uma classe de medicamentos amplamente utilizada para tratar diabetes tipo 2 e obesidade, além de reduzir riscos à saúde. Tanto a cirurgia metabólica quanto os medicamentos GLP-1 melhoram a saúde cardiovascular e o metabolismo.

No final do estudo, os pesquisadores perceberam que os pacientes submetidos à cirurgia metabólica apresentaram 32% menos risco de morte, 35% menos risco de problemas cardíacos graves (como ataque cardíaco, insuficiência cardíaca ou derrame), 47% menos risco de doença renal grave e 54% menos risco de danos oculares relacionados ao diabetes (retinopatia).

Em média, as pessoas submetidas à cirurgia metabólica perderam 21,6% do peso corporal ao longo de 10 anos, em comparação com a perda de 6,8% entre as pessoas que tomaram medicamentos com GLP-1.

A hemoglobina A1c, marcador da média de açúcar no sangue, melhorou mais com a cirurgia (-0,86%) do que com os medicamentos com GLP-1 (-0,23%). Os pacientes no grupo da cirurgia também precisaram de menos medicamentos para diabetes, pressão arterial e colesterol.

"Nossas descobertas indicam que a cirurgia deve continuar sendo uma opção importante de tratamento para obesidade e diabetes", disse Aminian. "Esses benefícios a longo prazo são mais difíceis de serem alcançados apenas com medicamentos à base de GLP-1, já que muitos pacientes interrompem o uso desses medicamentos com o tempo."

Entretanto, os pesquisadores afirmam que o estudo apresenta algumas limitações, como o fato dele ser observacional e não uma comparação randomizada de medicamentos e cirurgia. Além disso, ele não se concentrou exclusivamente nos medicamentos GLP-1 mais recentes e eficazes.

Os cientistas observam que estudos futuros devem comparar diretamente a cirurgia com terapias GLP-1 mais recentes, como semaglutida e tirzepatida, para orientar melhor as decisões de tratamento.

