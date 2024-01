Rei Charles dá entrada em hospital para cirurgia contra aumento da próstata; entenda o problema

A- A+

Leia também

• Rei Charles III é hospitalizado para cirurgia de próstata

• Conheça o hospital de luxo onde Kate e rei Charles estão internados em Londres

O Palácio de Buckingham afirmou que o rei Charles III deu entrada nesta sexta-feira (25) num hospital para fazer uma cirurgia contra um quadro de próstata aumentada.

O aumento da próstata, oficialmente chamado de hiperplasia prostática benigna (HPB) é uma doença que acomete cerca de 50% dos homens após os 50 anos, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

A doença é benigna, ou seja, esse aumento não está relacionado a nenhum tipo de câncer no órgão e nem aumenta o risco para o surgimento de câncer de próstata.

Sintomas

Entre os sintomas do aumento da próstata estão:

Dificuldade de urinar;

Jato urinário fraco;

Sensação de que a bexiga não foi completamente esvaziada;

Aumento do número de idas ao banheiro durante a noite;

Vontade incontrolável de urinar.

De acordo com a SBU, em alguns casos, o aumento benigno da próstata pode provocar presença de sangue na urina, infecção urinária de repetição, cálculos na bexiga, retenção urinária e insuficiência renal.

Tratamento

O tratamento do aumento benigno da próstata, também chamado de hiperplasia prostática benigna, é inicialmente feito com remédios que bloqueiam o crescimento da próstata. Em caso de evolução do problema, é recomendada a cirurgia de raspagem da próstata. A raspagem é feita por meio de uma cistoscopia (ou uretrocistoscopia), um tipo de endoscopia realizada pela uretra.

Por ser um procedimento minimamente invasivo, o paciente é liberado do hospital alguns dias depois.

"O grande objetivo do tratamento é a proteção do sistema urinário, evitando lesões nos rins e melhorando a qualidade de vida", afirma o urologista Rogério de Fraga, no portal da SBU.

Veja também

RECIFE Estrutura de decoração carnavalesca despenca e bloqueia tráfego em ponte no Centro do Recife