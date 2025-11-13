A- A+

Saúde Cirurgia inédita para tratamento de Parkinson é feita no Brasil Paciente uruguaio é o primeiro a receber o novo sistema com programação feita por celular; procedimento foi feito pelo Hospital Moinhos de Vento

Pela primeira vez no Brasil foi realizada a implantação de um dispositivo que permite ajustar o tratamento de Parkinson à distância. O procedimento foi feito pelo Hospital Moinhos de Vento, em um paciente uruguaio.

A tecnologia possibilitou que os médicos fizessem a programação do dispositivo remotamente, por meio de um aplicativo no celular, sem necessidade de consultas presenciais.

Assim, o paciente evitou a ponte aérea, permanecendo em seu país, e segue sendo acompanhado pela equipe médica do hospital localizado em Porto Alegre/RS.

O procedimento utiliza a técnica de estimulação cerebral profunda – Deep Brain Stimulation (DBS) –, que insere eletrodos no cérebro para controlar os sintomas como tremores, rigidez e lentidão em estágios moderados e avançados da doença, por meio de impulsos elétricos.

A novidade está no gerador recarregável, que pode ser programado a distância pelo médico, garantindo mais conforto e praticidade ao paciente.

De acordo com o neurocirurgião do Serviço de Neurologia do Hospital Moinhos de Vento, Alexandre Reis, esse é o primeiro sistema completo implantado no país. A iniciativa amplia o acesso ao tratamento e melhora a qualidade de vida de quem vive longe dos centros especializados.

"A tecnologia representa um avanço importante para milhares de pessoas que convivem com a doença, uma vez que o Parkinson afeta cerca de 200 mil brasileiros e, muitos deles, vivem longe dos grandes centros. Isso facilita o acompanhamento e garante mais conforto e segurança aos pacientes, sem a necessidade de deslocamentos frequentes", explica.

Pioneirismo. O Hospital Moinhos de Vento foi a primeira instituição da América Latina a realizar uma operação com o sistema robótico de imagem transoperatória Loop-X Brainlab, que permite obter imagens em tempo real durante o procedimento e reduz significativamente o tempo cirúrgico.

