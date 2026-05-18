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PROCEDIMENTO Cirurgia no cérebro com paciente acordado é realizada no Hospital de Câncer de Pernambuco O procedimento é inédito na instituição pernambucana e foi feita em fevereiro deste ano

O Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) realizou, pela primeira vez em sua história, uma cirurgia cerebral com o paciente acordado para tratar um glioma, um tipo de tumor maligno que representa 30% de todos os tumores cerebrais.

O procedimento, chamado lobectomia frontotemporal com paciente acordado, aconteceu no dia 2 de fevereiro, e foi feito em Erinaldo José de Souza, de 41 anos. O paciente foi diagnosticado com um glioma após dar entrada no HCP há cerca de um ano, com queixas de fortes dores de cabeça e crises convulsivas.

Casado e pai de dois filhos, o diagnóstico trouxe medo e incerteza para Erinaldo, que precisou se afastar do trabalho.

“No começo, quando a gente descobre o diagnóstico de câncer, é um choque, principalmente porque eu estava agoniado por causa das convulsões, tonturas e confusões mentais.”

A intervenção foi conduzida pelo neurocirurgião Bruno Leimig, após discussão entre as equipes médicas para avaliar os riscos e benefícios do procedimento. Durante a operação, o paciente permaneceu acordado para permitir o monitoramento, em tempo real, de funções neurológicas essenciais.

“Diferente das cirurgias cerebrais convencionais, em que o paciente permanece totalmente sedado, a lobectomia frontotemporal é indicada quando o tumor está localizado próximo de regiões responsáveis por funções importantes do nosso cérebro. Então, precisamos fazer esse monitoramento em tempo real”, explicou o Leimig.

Testes

A fonoaudióloga Deluana Cunha participou da cirurgia auxiliando na avaliação cognitiva do paciente. Durante o procedimento, ela apresentou imagens e realizou exercícios de linguagem e memória para identificar possíveis alterações neurológicas.

“Eu mostrava algumas imagens para ele dizer o que eram, com o objetivo de estimular ao máximo a parte da memória e da cognição, diminuindo as chances de sequelas pós-cirurgia”, explica a fonoaudióloga.

Segundo ela, o acompanhamento com o departamento de fonoaudiologia continua mesmo após a operação.

“O paciente está cada vez melhor, embora ainda precise lembrar de palavras específicas. Por isso, a necessidade das consultas com a fonoaudióloga”, completa a especialista.

Qualidade de vida

As causas do tumor ainda são desconhecidas, e no caso do paciente, a intervenção cirúrgica não representa a cura da doença, mas será responsável por oferecer um avanço importante na qualidade de vida dele.

De acordo com o HCP, após o procedimento e processo de reabilitação, Erinaldo apresentou uma melhora, boa cicatrização na cabeça, não teve mais crises convulsivas e já foi liberado para as suas atividades normais.

“Me sinto bem hoje, ando sozinho e estou ansioso para voltar a trabalhar”, conta Erinaldo.

Para Bruno Leimig, o sucesso também evidencia a capacidade técnica da unidade.

“É uma cirurgia que poucos lugares no Brasil realizam, porque requer preparo e uma atuação multiprofissional muito integrada. Esse foi um primeiro passo muito importante para o HCP”, afirma.

Maio Cinza

Durante o mês de maio, o HCP intensifica as ações de conscientização sobre o câncer cerebral por meio da campanha Maio Cinza.

O objetivo é alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e da atenção aos sinais da doença, que, embora represente uma parcela menor dos casos oncológicos, está entre os tumores com maior potencial de gravidade.



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