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Vaticano

Cirurgia pulmonar do papa termina 'com sucesso', diz Vaticano

Pontífice passou por cirurgia para retirada de nódulo no pulmão

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Papa Leão XIV durante sua chegada no Hospital Universitário GemelliPapa Leão XIV durante sua chegada no Hospital Universitário Gemelli - Foto: HANDOUT / VATICAN MEDIA / AFP

A operação do papa Leão XIV para retirar um nódulo do pulmão terminou "com sucesso", informou nesta terça-feira (13) o Vaticano, após a intervenção do pontífice no hospital Gemelli, em Roma.

"A intervenção foi concluída com sucesso, dentro do tempo previsto e conforme o planejado, e o Santo Padre já retornou ao seu quarto", declarou o escritório de imprensa do Vaticano no Telegram.

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